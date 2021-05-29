台大願支援檢驗量能！校園PCR設備投入防疫　管中閔籲政府排除法規

▲管中閔表示，台大樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防疫相關工作。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

國內疫情持續升溫，全台至6月14日都是3級防疫警戒，各篩檢站都大排長龍，台灣大學校長管中閔在臉書發文提到，願意支援檢驗能量，樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防疫相關工作，但請政府協助排除法規。不少師生留言台大動起來，更有助教不捨說，看到同學和同業應接不暇地處理大量檢體，若可以也讓她加入團隊協助檢驗事宜。

管中閔表示，如今防疫就是作戰，為支援並擴大目前檢驗能量，台大樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防疫相關工作，但請政府協助排除法規（如醫檢師法）與檢驗場域限制等障礙。台大化學系副教徐承志說，台大動起來，非常時期，希望政府能放寬相關的法規限制，讓台大校園內至少每日3、5千例的檢測量能可以投入國家檢測隊中。

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▲病毒核酸自動抽取機。（圖／翻攝管中閔臉書）

有師生說，非常樂意，生科相關的學生和助理們都曾問過、有想要貢獻的意願，並說請管中閔召集校內有醫院實務經驗、懂醫事、檢驗相關法規專長的人組成專案小組、提出可行方案建議政府，並由台大醫院帶頭示範。管中閔則回覆， CDC已和學校聯絡，會轉達生科相關的意見，據知，目前的主要困難的確在通報系統，此一瓶頸打開，放大量能才有意義。

有人留言提到，依據目前的法規，需要已認證的實驗室及符合醫檢師或專科醫師資格簽署的分析報告才可以被接受，除非總統發佈緊急命令，否則以現有的行政體系，很難。有人則說，那風險最高的檢體前處理誰執行？報告由誰核發？醫檢師還需要教育訓練有實驗室主管承擔報告準確度的責任，研究生或大學生做出來的結果，校長負責嗎？

▲real time PCR。（圖／翻攝管中閔臉書）

化學系助教留言謝謝管中閔，因為等了一週終於要啟動民間機構投入新冠檢驗了，她提到自己曾是分生醫檢師，也曾負責TAF認證，對於檢驗流程、報告系統與品管相當熟悉，看到同學和同業應接不暇地處理大量檢體很是不捨，一直很想到第一線支援，如果可以請讓她加入團隊協助檢驗事宜。管中閔則回「如有需要，一定請你幫忙。」

不過台大實際有多少量能可協助跟相關細節， 記者致電校方尚未取得回應。