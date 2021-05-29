直擊！湖南小學生被砍傷瞬間　嫌犯「菜刀瘋狂亂揮」4重傷1死　

記者任以芳／綜合報導

湖南郴州蘇仙區白露塘鎮28日發生驚魂砍殺事件，一名40歲左右的男子持刀砍傷了5名小學生。畫面顯示，當時孩子們正要過地下道，嫌犯從背後襲擊，一陣亂砍後逃逸事後馬上被警方控制。最新消息指出，這起砍傷意外造成4重傷1死的悲劇。

▲小學生被砍傷倒地 。（圖／翻攝 YouYube希望之光）

綜合陸媒報導指出，事發地點在白露塘鎮市場附近的一個地下通道。通道的台階上，一人倒地，地面有很多血跡。還有一名穿著藍色短褲、黃色短袖的小學生模樣的孩子倒在路邊。

透過影片還原當時，有兩名男同學在地下道口聊天，有兩名女學生先下樓梯。身穿黑外套的嫌犯從背後逆襲，先砍殺背書包的小男生，再順手砍旁邊學生一刀，接著快步下樓，疑似追趕女同學。

▲小學生上學被陌生男子砍傷 。（圖／翻攝 YouYube希望之光）

第一個被砍的男同學失倒地，鮮血直流，數度掙扎想起身卻毫無力氣。他的同伴當下驚恐的摸一下傷口，發現滿手、滿身是血，慌張跑到對面馬路求助，過程怵目驚心。

根據《生活報》指出，目擊者把被砍的孩子緊急送醫，傷勢十分嚴重。有的手指頭被砍掉，胸前被砍傷。 3個孩子送到了中心衛生院，2個孩子送到了東院，已經有1人死亡。

▲砍殺小學生嫌犯當場被制服 。（圖／翻攝 網易）

目擊的商戶老闆表示，事發時他正在店裡，親眼看到嫌犯一連砍殺5名小學生，之後拿著一把刀朝店的方向走來，不一會兒就被警察抓到了。嫌犯姓曹，40歲左右，是宜章人，在白露塘鎮打工。

該報導稱，有一名不願透露姓名的商家表示，「行凶男子居住在附近，疑似情緒不穩。」還有住附近網有向警方舉報，嫌犯之前做出猥褻婦女的行為，只敢欺負女人和小孩，實際作案動機警方調查中。