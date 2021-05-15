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疫情不中斷！　湖南長沙視訊舉行「台灣青年招聘會」

▲▼ 湖南台辦舉辦台青線上招聘活動 。（圖／翻攝 紅網時刻）

▲湖南台辦舉辦「台青招聘會」 。（圖／翻攝 紅網時刻）

記者任以芳／綜合報導

湖南台辦昨14日聯合舉辦「逐夢未來·擁抱湘江」台灣⻘年招聘、來湘就學就業創業政策分享會，活動在台東縣同步設立線上分會場。儘管疫情阻隔，不少台東⻘年們透過視訊表示，「有機會一定要來湖南看看，希望夢想能在湖南得到放飛。」

本次活動由湖南省台辦、湖南省人力資源和社會保障廳、湖南省⻘年聯合會在中南大學聯合舉辦「逐夢未來·擁抱湘江」。來自兩岸青年學子，有湖南大學、湖南師範大學、湘潭大學、 湖南科技大學、湖南中醫藥大學、廣東台灣⻘年就業驛站、廣州台灣⻘年之家等高校和團體參與。

活動屬公益性質，吸引在湘台企、陸企 60 餘家，在湘台⻘、台生100 餘人，暨南大學、中山大學等其他省市高校台生 30 餘人參加，以及台東縣 40 多名⻘年線上全程參與。聚焦為台灣⻘年在湘就 學就業創業搭建平台、創造條件、提供機會。

▲▼ 湖南台辦舉辦台青線上招聘活動 。（圖／翻攝 紅網時刻）

▲ 湖南長沙「台青招聘會」還有台東縣分會場 。（圖／翻攝 紅網時刻）

《人民資訊》報導稱，台商吳婷婷在長沙經營一家親子俱樂部，2019年12月剛開業遭遇疫情，還好有湖南惠台惠台政策度過疫情，實現穩定運營。吳婷婷也表示，「對於台灣年輕人而言，來大陸就業創業不失為好的選擇，我把自己的故事分享給朋友們，希望你們能找到未來的方向、人生的價值。」

報導指出，來自台東分會場的⻘年也線上提出許多關於就業、創業的問題。舉例，吳同學提出，「我現在還在台灣就讀研究生，要如何才能來湖南繼續攻讀博士？ 又有哪些獎學金補助？ 」立即得到了解答，初步掌握申請報考的流程步驟及可申請的專項獎學金活動。

來自台東分會場的青年在線上提出了許多關於就業創業的問題，主辦方代表們進行了現場答疑和回應。台東⻘年們表示，「有機會一定要來湖南看看，希望夢想能在湖南得到放飛。」據了解，活動現場台灣⻘年積極與企業簽訂意向書，認為湖南惠台政策日漸完善，工作、生活更有保障和前景。

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