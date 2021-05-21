長沙某中學操場挖出30座古墓　曾出土楚墓陪葬品《人物御龍帛畫》

▲湖南省長沙市地質中學操場近日挖出30座古代墓葬群。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖南省長沙市地質中學操場近日挖掘出約30座古墓葬群，年代初步推算自戰國至宋代，另有6座未明。據了解，墓葬群是該校正在進行校舍拆除重建計畫時意外挖掘出，透過現場照片可以發現，整體工程已經全部暫停，周邊還插著「此有古墓，嚴禁動土」的牌子。

▲墓葬群年代分布自戰國到宋代都有。（圖／翻攝上游新聞）

《中新網》報導，考古人員對西漢、東漢、東晉、宋代等不同時代古墓葬舉例介紹說，根據墓葬形制及隨葬品組合推測，這些墓主身份可能為當時的低級官吏或平民。

其中，編號為M5的古墓葬形制為長方形帶耳室磚室墓，推測年代為東漢。整個墓葬建造考究，墓壁為單磚錯縫疊砌，系特製的模印幾何菱形紋青磚壘砌而成；墓底鋪地磚呈「人」字形平鋪；前室外還修建有磚砌排水溝。隨葬品中的綠釉陶豬圈與綠釉陶廩製作栩栩如生，表達了當時喪葬習俗中視死如生的觀念。

▲1973年於長沙出土的《人物御龍帛畫》。（圖／翻攝百度百科）

據悉，湖南省地質中學周也曾發現古墓，因此被劃在文物埋藏區內，當時發掘出的楚墓曾出土《繒書》、《人物御龍帛畫》等。

楚墓被發掘時，棺內躺著一位年齡約40歲的男性屍骨，在槨蓋板下的隔板上面平放著一幅保存完好的《人物御龍帛畫》，外界認為，畫中站立在龍舟上的男子便是墓中屍骨生前模樣。

