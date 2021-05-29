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疫情下最可靠的背影！陸軍化學兵全台大清消　臉上壓出「驕傲印記」

▲▼國軍化學兵全台大清消。（圖／翻攝軍聞社臉書）

▲化學兵辛苦執行清消任務，臉上都被壓出「驕傲的痕跡」。（圖／軍聞社提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，儘管已進行全國三級警戒，但本土確診案例數仍持續增加，未見趨緩。指揮中心28日公布國內新增297例本土個案，另有校正回歸258例。而為了確保國人生活在無病菌的環境，陸軍33化學兵群在此次防疫扮演重要角色，處理範圍「全國」，哪裡有需要消毒工作，一定第一個趕抵現場。

每每有確診者足跡，化學兵弟兄便義無反顧穿上全套裝備，身著白色防護衣、戴上消毒面具，背著器具在大熱天之下執行消毒任務，為的就是確保周邊居民生活與健康安全。

而因為清消工作繁重，每次出勤幾乎從早消毒到晚，長時間戴著護具下，化學兵弟兄臉上也被護具壓出痕跡，脫下護具臉上都有一條條的壓痕，這些烙印可以說是化學兵群「驕傲的印記」。

▲▼化學兵消毒。（圖／軍聞社提供）

▲▼化學兵群28日在北市防疫旅館周邊環境，進行大規模清消作業。（圖／翻攝自青年日報）

陸軍33化學兵群昨日持續派遣兵力，於臺北市內各防疫旅館周邊環境，進行大規模清消作業，確保旅館周邊居民生活與健康安全。在疫情期間的西門商圈，街道上只剩陸軍化學兵的身影，默默付出，形成一股穩定民心的力量。

根據《青年日報》報導，陸軍33化學兵群28日派遣近百員消毒兵力，於台北市萬華區、士林區、北投區、大安區、南港區、內湖區、信義區，以及新北市中和區等地，進行大規模環境清消工作，針對防疫旅館周邊環境、街道鄰里等進行深度清消，杜絕病源。

官兵編制以2人一組行動，操作氣霧式消毒器，以步行方式深入每條巷弄，徹底消毒各個角落。其中，在萬華區西門里，本該是人潮聚集的街道，因為疫情，只剩下化學官兵，全副武裝噴灑消毒劑，無私的付出，轉變為安定人心的力量。

另外，為喚起民眾一同防疫的決心，陸軍33化學兵群特別製作簡單字卡，上面寫著「同島一命，齊心抗疫」、「面對戰疫，勇往直前」、「醫護警消，國軍挺你」等振奮人心話語，一起為醫護警消等抗疫鬥士打氣，也為國人加油，期盼疫情能早日落幕，民眾回歸正常生活。

▼化學兵的消毒遍布全台。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼永和區得和路週邊化學兵消毒。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼永和區得和路週邊化學兵消毒。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼永和區得和路週邊化學兵消毒。（圖／記者黃克翔攝）

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