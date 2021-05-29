市場炸滿人潮！醫療粉專嘆「神仙難救」　網曝真實1狀況：更恐怖　

網搜小組／劉維榛報導

今（29）日本土案例再增320例、校正回歸166例與21死亡。事實上，不少確診者都曾出沒超市與市場，成了防疫恐怖破口，讓醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」向各縣市首長呼籲，「如果市場或賣場無法落實管制就停業吧！」

▲黃昏市場人潮開始聚集！（圖／記者湯興漢攝）



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「請不要再擠傳統市場或黃昏市場了！」美的好朋友粉專表示，這幾天路過幾個市場，「看了簡直要昏倒」，人潮擁擠就算了，一堆人口罩戴不好，商品每個人的手輪流摸來摸去，現金在彼此的手中交流來交流去過程都沒消毒。

全台正值三級警戒，確實大部分的人減少出門，但粉專忍不住大罵，「如果你一出門，就是去這種演唱會現場等級的，那到底有什麼P用啊？」就連指揮官陳時中都喊話，近期萬華茶藝館相關個案減少，外縣市個案增加，尤其傳統、黃昏市場染疫風險有升溫趨勢，呼籲少出門、減少家庭聚會時間。

粉專強調，不管要不要封城，如果這種現象再下去，「真的是神仙難救，各縣市首長趕快去看看你們自己的各種市集跟大型量販店吧！」最後，粉專提醒三點防護，不是叫你不要出門購物，但要減少出門次數、一次購足、善用網路購物，要到任何實體店面或攤商，「看到沒辦法保持社交距離就趕快閃人」、「看到一堆人摸商品都不消毒就趕快閃人」、「如果摸到任何東西就是趕快消毒」。

▲市場無疑是防疫的最大挑戰與破口。（圖／記者湯興漢攝）



底下網友也搖頭分享真實狀況，認為多位同事上班更恐怖， 「今天某藥妝店還作打折活動集客呢，看到也只能呵呵」、「市場人口分流才是解決之道」、「唉，樓下鄰居每天依舊找人來打麻將」、「萬華區的黃昏市場，仍舊很多人，幾乎都是老人，看到真的頭很痛」、「在室外算好了，公司內大家也是擠一起會議然後又要對著那幾支speaker說話，更恐怖吧」、「有些老人也沒人幫，所以必須去市場買菜，再加上如果人人都是網購，那傳統市場這些人的生計怎麼辦，應該是主管機關真的要做好相關的配套吧」。