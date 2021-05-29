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柯文哲「亂來！鬼扯！」暴怒狂掃　鄉民捏冷汗：水差點噴出來

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《為病床怒槓中央！柯文哲怒斥石崇良鬼扯幹話：我病歷砸過去》，柯文哲29日在記者會上講到病床話題突然暴怒，先是開罵石崇良，也直批「不要坐在辦公室吹冷氣看報表下政策。」讓不少網友看傻，但也直呼痛快，「今天超嗆」、「直接鞭」、「開罵了」、「阿北越來越兇了QQ」、「好帥！」、「今天火氣超大。」

柯文哲29日在記者會上怒斥完奎山中學漠視規定，「任何人都不能耍大牌」重罰30萬後，突然提及病房床位話題，直接脫口「坦白講，那已經是口水戰」，並說如果他今天還在台大當「柯P」，石崇良也任職於急診處的話，「你敢講那種幹話，我他X我病歷早就砸過去了！」

▲▼ 。（圖／YouTube／柯文哲）

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▲柯文哲比出「砸病歷」的動作。（圖／YouTube／柯文哲）

狠狠怒斥之外，柯文哲還帶著「砸病歷」的手勢，看起來真的很生氣，更開噴「鬼扯！」說房間轉換要時間，不是一講就可以變2倍，甚至點名相關人士，「你們不要坐在辦公室看報表，說什麼雙北醫療狀況不清楚」、「不要坐在辦公室吹冷氣看報表下政策，亂來！」

而講到疫苗，柯文哲也直嘆，「與其紓困要花幾千億，去年就花2100億，現在要花到6300億，抽1/10，600億買疫苗就把事情解決掉。」還說小錢買疫苗、該解決的不解決，「綁條阿咖（樁腳）也不用花這麼多錢，政治還是要有良心」，說開6千億綁樁腳，乾脆抽1/10買疫苗，把問題解決掉就好。

幾段批評讓網友一邊看，一邊為柯文哲捏把冷汗，但也忍不住熱烈討論，「就是要看這個」、「阿北氣死，但的確我們看到也是氣死」、「柯文哲不只撿到槍，還撿到機關槍」、「忍了很久還是爆發」、「柯P又發飆啦XDDDDD」、「他是不是氣到臉紅」、「超敢講」、「你真的也太性情中人了」、「今天完全講開了」、「好敢說」、「喝水差點噴出來。」

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