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北市四級警戒兵推內容曝光　「擴大管制」封城演練

▲萬華空拍,桂林路,街景,疫區,仁濟醫院。（圖／記者謝婷婷攝）

▲若進入四級警戒，將進一步限制民眾移動。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，儘管已進行全國三級警戒，但仍未見趨緩；在台北市部分，本土確診個案累積破2千人，儼然成為重災區。為此，市長柯文哲預做準備，規劃在30日進行第四級警戒擴大管制的兵推演練，要求各局處針對四級警戒後，提出應對的管制方案。

指揮中心28日公布國內新增297例本土個案，另有校正回歸258例；在台北市部分，新增94例本土、114例校正回歸，至今累積病例已達2345例。災情慘重程度，僅次於隔壁的新北市。

由於此次疫情嚴峻，嚴重程度遠遠超過去年，柯文哲相當嚴肅看待。儘管在記者會上強調，從數據來看台北市疫情穩定，但柯文哲私下則已啟動四級警戒的準備工作，要各局處提出方案，30日就要進行兵棋推演。

《ETtoday新聞雲》在去年獨家掌握，北市府在2020年的4月就已針對「封城」一事進行演練，但當時疫情不嚴重，沒有明確的警戒分級標準，但大致上應對的策略、方向，與今年一致。

北市府發言人陳智菡證實，市府針對市區出擴大規模感染，要如何封鎖進行兵棋推演，包括商店停業、民眾限制外出，或是擴大進行交通管制，都有進行預演。由於今年狀況跟去年有很明顯差異，所以台北市政府近期有計畫要再進行第二次的兵棋推演。

▲▼柯文哲、黃珊珊、璩大成27日主持北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

不明感染源病例大爆發　限制移動圍堵傳染破口

若進入四級警戒，代表疫病已經在社區大量爆發、預期不明感染源病例會爆增，嚴重危及醫療能量。在「敵暗我明」的情形下，要切斷感染鏈最有效果的方式，就是把所有活動降到最低，此階段民眾將不得任意外出，僅能在指定時間外出進行採買、看病，必要之工作需求則不在此限。

此階段將只保留最低限度人員，維持社會基本運作，如維持秩序、醫療、公務等場域，以及超市，將繼續運作，其餘場所全面關閉。

市府幕僚透露，四級警戒的兵棋推演的腳本方向，規劃為「準備」、「執行」、「撤除」三階段，初步列出23個議題納入兵推會議討論，範圍涵蓋醫療、交通、物資、衛生、環保、教育等。

▲疫情警戒標準及因應事項。（圖／指揮中心提供）

幕僚指出，「封城」代表所有人員、車輛進出都要管制，包括公共運輸如公車、捷運等，會有所限制，也會針對私人運具進行管制。但北市不可能完全切斷活動，仍會開放必要人員進出；同時也會規畫特定時間讓民眾外出，但會有嚴格的人流管制。

另外，針對居家弱勢、獨老族群的照顧，北市也有初步研擬。由於部分老人無力買東西吃，里辦公室、活動中心將扮演重要腳色，將會分區建購供餐中心，會外送到居家弱勢、獨老族群的住所。

而除了交通、教育、產業等，北市府也要求台北市民政局思考，若出現大量民眾身亡，超過醫院、殯儀館負荷人數，遺體該如何處理；由於屍體為妥善處理的話，會有嚴重的衛生問題，甚至成為疫病傳染管道，因此相關配套都要預做準備。

▲▼新冠疫情下的台北夜景。北市府鳥瞰仁愛路、信義區華納威秀、捷運市府站、微風信義店、忠孝基隆路口、西門町。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新冠疫情下的台北夜景。北市府鳥瞰仁愛路、信義區華納威秀、捷運市府站、微風信義店、忠孝基隆路口、西門町。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼信義區交通流量。（圖／記者黃克翔攝）

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