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請3天爽休9天！2022年好想出國「8個連假該怎放」一張圖秒懂

▲▼觀光客,觀光,國旅,旅遊,旅客,出遊,南投,清境農場。（圖／記者李宜秦攝）

▲疫情連環爆，民眾期待明年可安心出遊！（示意圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／劉維榛報導

全台正值三級警戒，民眾宅在家乖乖防疫，紛紛只能看著舊往出遊照，期待疫情趨緩後，就能大玩特玩！不過大家別憂慮，《ETtoday新聞雲》整理出2022請假神級攻略，其中兒童清明連假只要請3天，就可爽休9天，一張圖讓你秒懂！

行政院人事行政總處公布2022年行事曆「共有6個連假」，總放假日數115日，其中春節有9天最長，從1月29日休至2月6日，不過2月3日（初三）適逢星期四，調整2月4日為放假日，並於1月22日（星期六）補行補班。另外，本站還列出2022年與2023年的跨年假期，因此才會有8個連假。

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▲▼ 2022連假怎麼休（圖／記者劉維榛攝）

▲2022年8個請假攻略，點圖可放大。（圖／記者劉維榛攝）

幸運的是，明年3天以上連假共有7個，整理如下：

開國紀念日：110/12/31（五）至 111/1/2（日）共3日

春節假期：1月29日（六）至2月6日（日），共9日

228連假：2/26（六）至2/28（一），共3日

兒童清明節，4月2日（六）至4月5日（二），共4日

端午節：6月3日（五）至6月5日（日），共3日

中秋節：9月9日（五）至9月11日（日），共3日

國慶日：10月8日（六）至10月10日（一），共3日

至於該如何請假？「兒童節+清明節」連假，民眾只要請3天，就能從4月2日一路爽玩到4月10日；至於剩下的228紀念日、端午節、中秋節、國慶日，以及2023跨年，就必須要請4天才可休9天。

▼明年1月22日須補班，可點圖放大！（圖／翻攝行政院臉書）

▲▼行政院人事行政總處公布110年行事曆。（圖／翻攝行政院臉書）

ET快訊
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請3天爽休9天！　一張圖秒懂「2022年8個連假怎麼放」
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