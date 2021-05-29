「台灣要馬上封城！」　星國防疫名醫批陳時中：難道6月中才會醒

▲林韋地認為，台灣應立刻封島、封城。（影／翻攝自YouTube／年代向錢看）

記者崔子柔／綜合報導

台灣本土案例激增，全國進入防疫第三級警戒，不過新加坡防疫醫師林韋地認為目前的措施根本不夠，應該馬上進行「全島封城」（Full Lock Down），「難道要等到6月中發現不能解決再繼續延長三級？」

林韋地昨（28）日接受《年代向錢看》直播訪問表示，台灣醫療資源緊繃，指揮中心又跑出一套所謂的校正回歸，實際感染數可能遠大於帳面數字，根本無法準確判斷疫情，儘管死亡機率是千分之一，但當分母越大時，數字就越可觀，加上近日死亡案例的年齡有越來越年輕的趨勢，「台灣實在不能繼續拖下去」。

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▲雙北醫療量能陷入崩潰危機。（圖／記者李毓康攝）



林韋地表示，「Full Lock Down」在馬來西亞叫行動管制、新加坡稱為阻斷措施，很多華文媒體則叫封城，但不論如何稱呼，全台應該立刻實施停班停課，只可進行政府允許的必要性活動，以阻斷病毒傳播，來換取醫療體系喘息、重整的空間。

林韋地指出，陳時中一直強調事行政程序導致篩檢塞車，不是PRC量能問題，「什麼行政程序可以讓檢驗結果塞到5萬件？」他認為，篩檢塞車延誤隔離，民眾依舊在社區活動，這些行為都會導致病毒傳染。

「到底現在三級警戒對阻斷病毒傳播有沒有用？」林韋地質疑，如果沒有用，為什麼部全力升級減災，「要等到6月中發現不能解決再繼續延長三級？」，「台灣社會不要再被政治人物轉移焦點，要求政府面對這個最迫切的問題，因為我相信民主，我相信台灣的公民社會，拜託了」。