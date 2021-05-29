註記萬華史害他快篩接觸陽性者！　怒批：最大破口就是政府好政策

▲聯合醫院快篩站。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心日前將曾有萬華旅遊史的民眾註記，共60萬民眾被編列為「萬華高風險群」，這批人今（29）日結束後將依照法定程序完成刪除。有網友抱怨，他因此不能看診，和衛生局反應後被要求先去進行快篩，反而因此和陽性篩檢者有近距離接觸，而且搞半天還是不能看診，他憤怒表示「如果我因為這樣染疫，那最大的破口與原因，就是政府的好政策」。

原PO昨（28）日在「爆怨2公社」發文表示，他收到細胞簡訊已經超過14天，都沒出現任何症狀，最近因為皮膚過敏要去看診，卻被櫃檯告知因為「被註記」所以不能掛號。

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▲原PO附上細胞簡訊。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



原PO納悶，「我什麼時候有萬華活動史了？」但櫃台要他自行詢問1922，並趕緊要求他離開，原PO致電1922，對方卻回應該情況要由衛生局安排，最後原PO表示，「撥給衛生局，叫我去快篩，不然無法看診，這問題他們無法解決，而且健保卡歸健保署管」。

「我最後也去確認，我並沒有被匡列，並沒有被列為高風險，為什麼我被拒絕看診？」原PO指出，健保署、疾管署、衛生局沒人給出答案，他只好先去快篩，結果是陰性，「然後問說能不能取消註記，疾管署回答我說不行，我說如果核酸篩檢也是陰性呢？疾管署說他們不清楚」。

原PO表示，29號取消註記是昨日才公布的，「我2天前打電話，疾管署和我說因為疫情嚴峻，註記將無限期延長，叫我自己去證明陰性」，他也無奈自己原本沒有任何症狀，卻因為被註記無法掛號，被要求去快篩，而當時排在他前面的幾個號碼就是陽性，「如果我因為這樣染疫，那最大的破口與原因，就是政府的好政策」。

▼原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

