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陳時中遭爆「CDC開會拍板」放寬3+11　陳宗彥根本沒出席會議

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者葉國吏／綜合報導　

國內疫情嚴峻，外界將本土大爆發矛頭指向政府將機組員隔離改為「3+11」。陳時中28日透露，當時會議是副指揮官陳宗彥主持，強調「沒有要推卸責任，但當時會議不是他主持」。不過有媒體報導，決定放寬的會議是陳時中在4月13日晚間於疾管署召開，當天陳宗彥並沒有出席。

立法院朝野黨團28日協商《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，台灣民眾黨立委邱臣遠表示，華航、諾富特事件是這波疫情延燒的重要原因，而黨團曾在5月初行文要求衛福部說明，飛行機組員居家隔離檢疫規定由「5+9」降為「3+11」的決策始末，但始終未獲回應。

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▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

列席的陳時中指出，機組員管理原一度趨嚴，因航空公司管理當時有改善，才拉回「3+11」，但當時會議不是他主持，是否有專家意見，自己不清楚。邱臣遠繼續追問，「3+11」的方案最後是由誰定奪，是否有專家意見背書？陳時中這時才鬆口表示，當時會議是由副指揮官主持陳宗彥當召集人。

不過根據《聯合報》報導，陳宗彥從頭到尾都沒有參與關於「3+11」的相關會議。協調會當天出席的衛福部代表是次長薛瑞元，薛瑞元把協調會的意見帶回指揮中心後，4月13日晚間，陳時中再疾管署親自召開會議，開完會隔天（4/11）便開始實施、4/15對外公布。

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