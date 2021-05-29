遭陳時中爆是3＋11會議主持人　陳宗彥回應了

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者葉國吏／綜合報導

國內疫情嚴峻，外界將本土大爆發矛頭指向政府將機組員隔離改為「3+11」。陳時中28日透露，當時會議是副指揮官陳宗彥主持，強調「沒有要推卸責任，但當時會議不是他主持」。對此陳宗彥在當天下午記者會時面對記者詢問，表示相關的防疫措施都有徵詢專家小組意見，也是隨時視狀況滾動處理。

立法院朝野黨團28日協商《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，台灣民眾黨立委邱臣遠表示，華航、諾富特事件是這波疫情延燒的重要原因，而黨團曾在5月初行文要求衛福部說明，飛行機組員居家隔離檢疫規定由「5+9」降為「3+11」的決策始末，但始終未獲回應。

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▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

列席的陳時中指出，機組員管理原一度趨嚴，因航空公司管理當時有改善，才拉回「3+11」，但當時會議不是他主持，是否有專家意見，自己不清楚。邱臣遠繼續追問，「3+11」的方案最後是由誰定奪，是否有專家意見背書？陳時中這時才鬆口表示，當時會議是由副指揮官主持陳宗彥當召集人。

對此陳宗彥在28日下午記者會時，有記者詢問決策過程是否有專家支持，他表示機組員的檢疫方式從去年就秉持邊境嚴守的方式，一開始專家小組有研議機上防護及外站強化管理的措施，所以才改成5+9的檢疫方式，後來也視狀況不斷滾動處理，但這些邊境管理的防護措施，都會徵詢專家小組意見，也有防疫醫師的參與，共同做出防疫機制的討論。