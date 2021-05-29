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1張病床4hrs顯示空床「需要的人有8個」！急診醫嘆：不塞才有鬼

▲ 健保給付病床,病床,電動病床,健保病房。（圖／記者林世文攝）

▲柯文哲也直說「只要稍微有常識，就知道不可能有幾百張空床。」（示意圖／記者林世文攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情爆發後，台大醫院跟北市聯合醫院都相繼表示醫療量能不足，中央流行疫情指揮中心28則是公布全國還有7380空床，但這個說法引來各界批評。衛福部部立豐原醫院急診室主任林技政29日一早則是在臉書貼文，說明「雙北為什麼仍有空床，但急診卻大爆炸」，無奈指出「急診不塞才有鬼。」

林技政文中指出，「有1000床的床位，有100張空床，對急診來說就會開始在急診壅塞了。如果是剩50張空床大概不會動了。」直呼急診的運作，甚至於醫院的運作，絕對不能看剩下空床數多少，「當一位確診病人準備出院後，不算辦理出院後的時間（手續辦完到離開，從1小時到大半天都有），清消1到2小時合理吧（看看自己住的房間要拿抹布全擦過一遍要多久？）。」

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也就是說，從病人轉床、清消到實際可以用，要耗時4至6小時，「而這時間是假性的空床，看得到吃不到。」林技政也說，在熱區的急診室，4個小時可以確診4個案例，加上高度懷疑4個案例是很容易發生的事，「1張空床，4小時顯示空床，但產生8個需要的人，急診不塞才有鬼。」

林技政頗為無奈，這也能說明雙北為何顯示仍有空床，但急診卻大爆炸，「很不幸的，我們很多管理層，都認為醫院可以做到百分百滿床。」貼文一出，粉專「醫勞盟」也轉發，「請各級政府注意，這個就是政府和第一線存在資訊落差的原因」，直嘆這次不比2016年的情況，「2016年壅塞在急診的是流感病患，即使造成急診環境的染污，衝擊也遠遠的小於這次……」

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