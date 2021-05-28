台東縣府攜手郵局「i郵箱」　關懷中高風險獨老及弱勢家庭

▲ 台東縣府攜手台東郵局寄送「i郵箱」，關懷中高風險獨老及弱勢家庭。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

近日新冠疫情升溫持續延燒全台，且台東縣已有多起確診個案，為防範疫情持續擴大，台東縣府呼籲縣內民眾減少社交及購物移動，社福相關照顧據點及食堂也停止服務及供餐，僅提供特殊需求民眾送餐，為紓緩弱勢家戶購物的不便利及民生物資短缺，近日府社會處與中華郵政台東郵局共同攜手寄送「i郵箱」給弱勢家戶，防疫期間以實際行動關懷守護中高風險獨老及弱勢家庭，希望一起挺台東。



社會處表示，縣長饒慶鈴指示縣府團隊要做好萬全的準備，成為大家最堅強的後盾。社會處為強化防疫期間弱勢民眾關懷服務，對於中高危機獨居老人及弱勢家庭，縣府與中華郵局合作i郵箱服務，實物銀行物資增量發放給弱勢個案家庭和中高危機獨居老人近400戶，以緩解生活上的不便利，近日將透過郵寄送達家戶，饒縣長並特別寫了一段話盼能撫慰鄉親共渡難關。

社會處指出，縣府再次攜手中華郵政合作關懷服務，主因中華郵政「i郵箱」已在全國各地布建多達2,400座，台東地區設有30座，具「零接觸、不群聚」特性，跳脫傳統宅配與店配遞送模式，收寄、配送全程零接觸，是防疫期間最佳物流利器。台東郵局也呼籲民眾郵寄包裹、訂購商品或領取貨件，可選擇使用「i郵箱」，免除排隊等候、交談及簽名方式，是民眾「防疫」最佳選擇。

社會處長陳淑蘭說，縣府以「惜物助公益」的理念，設置實(食)物銀行物資平台，由縣府集中管理，透過21間實物銀行充分運用各界捐贈的資源，發放給縣內弱勢家庭，使他們得到短期生活上的幫助。防疫期間縣民若因經濟性因素家庭生活陷於困境者，也可電洽各鄉鎮公所申請強化社會安全網-急難紓困方案。縣政府再次提醒縣民務必正確戴好口罩、勤洗手，減少跨區移動、避免群聚活動，大家齊心持續做好防疫工作，保護他人就是保護自己，以確保身體健康無虞。

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