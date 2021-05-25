獨／松山郵差確診！昨上午還有執勤　疑妻子「板橋市場買菜」染疫

▲松山投遞股一名外勤人員今日確診。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦、賴文萱／台北報導

中華郵政確診再加一！松山投遞股一名外勤人員今日確診新冠肺炎，據了解，該員與老婆在22日出現喉嚨癢、咳嗽等情形，快篩結果該員為陰性、其老婆為陽性，進一步進行PCR檢測兩人均確診，感染源尚未確認，不過因兩人居住在新北板橋，推測是該員老婆至當地菜市場買菜先遭染疫。

松山投遞股一名外勤人員今日確診，該員負責業務為投遞信件與包裹等，22日與老婆共同出現喉嚨癢、咳嗽等症狀，快篩結果該員陰性、其老婆陽性，進一步進行核酸檢測兩人均確診。

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據了解，該員老婆沒有工作，不過兩人居住在新北板橋，為疫情熱區，推測是她到板橋某菜市場買菜時被傳染，導致兩人先後染疫。

該名確診人員平時業務為投遞信件與包裹，會與民眾有所接觸，不過他執行業務時都有戴口罩、落實防疫措施，取件民眾也會戴口罩。目前松山投遞股已有4名與其接觸較密切者進行快篩，結果預計明日出爐。

▲疫情重災區的板橋華江黃昏市場，下班時間湧進大批採買食材的婆媽。（圖／記者湯興漢攝）

知情人士指出，該員22日快篩，23日下午得知老婆快篩結果陽性，24日下午衛生局通報該員為匡列人員，但24日上午該員還有在松山投遞上班，得知消息後通報單位主管，主管要求其25日居家隔離，今日他已無上班出勤，晚間得知確診消息。

該名確診者上班地點已進行消毒，但知情人士質疑，這種情況應匡列所有人員，停止上班才是，為何要等到事態嚴重，才亡羊補牢，消毒已經不是重點了，現在主要的是全員篩檢，而不是一拖再拖。

目前中華郵政已知有7名員工、外包人員確診，另外有2名員工快篩陽性，1人媽媽確診等待篩檢。除今日確診的松山投遞股外勤，其他已確診者為總公司內勤1名、郵件處理中心1名、漢中街郵局窗口1名及台北快捷股外勤1名，另還有信義投遞股外包人員1名，以及台北郵局快捷投遞股內勤1名。