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直擊／新北確診足跡8成到過市場　9張圖看「中和景新」現場

▲▼新北市長侯友宜強調，新北市新冠感染者八成以上都有市場活動足跡，因此加強市場的管控成為當務之急。中和區景興市場，入口處有管理人員落實實聯制。市場內雖然仍有不少群眾採買食材，但人潮比起往常要稀疏不少。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北中和區景興市場入口處有管理人員落實實聯制，民眾在市場內採買食材。（圖／記者湯興漢攝，下同）

政治中心／綜合報導

新冠疫情持續延燒，新北每天本土確診人數的速度仍以百例以上增加，新北市長侯友宜27日也透露，根據確診者足跡調查，八成以上都有市場活動足跡，因此也下令要加強市場的管控。

對於新北的市場人潮管制，侯友宜在昨天的緊急因應會議記者會上也指出，他特別交代市場處一定要落實實名制，加強巡邏，民眾也一定要遵守「買完就走，不逗留、不聊天」的準則，而他也會親自稽查，市場若無法落實防疫措施，就建議自主停業。

《ETtoday新聞雲》記者28日上午實際走訪新北中和區景新市場後發現，入口處已經有管理人員，要求採買民眾落實實聯制，現場也有呼籲民眾要戴好口罩的告示牌。

在採買的人群中，有老人家徒步拖著菜藍車，多數民眾仍使用塑膠袋，也有人是自備購物袋，同時也有不少人是直接騎著機車進入市場，邊逛邊買。

根據攤商觀察，民眾在採買食材時的速度與謹慎度，已經有比過往提高，市場內雖然仍有不少民眾在採買蔬菜、水果、魚肉食材，但人潮比起之前已經稀疏不少。

▲▼新北市長侯友宜強調，新北市新冠感染者八成以上都有市場活動足跡，因此加強市場的管控成為當務之急。中和區景興市場，入口處有管理人員落實實聯制。市場內雖然仍有不少群眾採買食材，但人潮比起往常要稀疏不少。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市長侯友宜強調，新北市新冠感染者八成以上都有市場活動足跡，因此加強市場的管控成為當務之急。中和區景興市場，入口處有管理人員落實實聯制。市場內雖然仍有不少群眾採買食材，但人潮比起往常要稀疏不少。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市長侯友宜強調，新北市新冠感染者八成以上都有市場活動足跡，因此加強市場的管控成為當務之急。中和區景興市場，入口處有管理人員落實實聯制。市場內雖然仍有不少群眾採買食材，但人潮比起往常要稀疏不少。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市長侯友宜強調，新北市新冠感染者八成以上都有市場活動足跡，因此加強市場的管控成為當務之急。中和區景興市場，入口處有管理人員落實實聯制。市場內雖然仍有不少群眾採買食材，但人潮比起往常要稀疏不少。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市長侯友宜強調，新北市新冠感染者八成以上都有市場活動足跡，因此加強市場的管控成為當務之急。中和區景興市場，入口處有管理人員落實實聯制。市場內雖然仍有不少群眾採買食材，但人潮比起往常要稀疏不少。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市長侯友宜強調，新北市新冠感染者八成以上都有市場活動足跡，因此加強市場的管控成為當務之急。中和區景興市場，入口處有管理人員落實實聯制。市場內雖然仍有不少群眾採買食材，但人潮比起往常要稀疏不少。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市長侯友宜強調，新北市新冠感染者八成以上都有市場活動足跡，因此加強市場的管控成為當務之急。中和區景興市場，入口處有管理人員落實實聯制。市場內雖然仍有不少群眾採買食材，但人潮比起往常要稀疏不少。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市長侯友宜強調，新北市新冠感染者八成以上都有市場活動足跡，因此加強市場的管控成為當務之急。中和區景興市場，入口處有管理人員落實實聯制。市場內雖然仍有不少群眾採買食材，但人潮比起往常要稀疏不少。（圖／記者湯興漢攝）

無獨有偶，對於傳統市場的防疫防線，基隆市長林右昌28日上午也提出呼籲，他表示，基隆一對確診的攤商夫妻足跡遍及北北基宜，現在有兩個非常重要的陣線要守，問題其實也最大，第一個就是家庭群聚感染的問題，第二個最嚴峻的是傳統市場的防線。

林右昌表示，現在到大賣場有實聯制的管控，可是回頭看看，大台北地區的傳統市場是現在全台灣最大的群聚，其他地方都沒有人，但是到傳統市場，到處都是人，而且密度也很高。

林右昌指出，基隆在五月中，疫情剛開始的時候，就因為有確診者的足跡，到傳統市場去活動，「當初做了一個最困難的決定」，斷然把傳統市場封閉，然後做清消，並跟攤商、管委會協調，怎麼樣來重新規畫跟設計防疫的作為，說實在那個時候，「我們有很多的鄉親是不諒解的，甚至是在罵市長！」

不過，現在基隆有好幾個市場封閉後重新開放，現在已經有市場可以重新開業，配合單一出口、實聯制、量體溫及洗手等，讓攤商可以安全營業，現在攤商其實是回過頭來感謝市政府當初做了一個最困難的決定。

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