抓到了！輪椅男路邊脫口罩抽菸　警直接告發...他嘆：好貴喔

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局查獲民眾在戶外抽菸，依違反傳染病防治法規定，要裁處3000元以上1萬5000元以下的罰單，雖癮君子一再向警方求情，但基於防疫是全民共同責任，警方依規定開單告發，讓收到告發單的癮君子大呼：「好貴的菸喔！」

▲男脫下口罩戶外抽菸，被屏東警分局員警發現開單告發。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲男脫下口罩戶外抽菸。

屏東警分局表示，疫情嚴峻，全國第三級警戒，不僅休閒娛樂場所不得營業，餐飲業一律外帶不得內用，出外一律全程配戴口罩，違者不再勸導直接開罰。

屏東警分局為維護縣民安全，於疫情期間強勢取締違反防疫各項措施，杜級疫情破口，加強稽查勤務；警方於巡邏時主動發現有民眾在路旁將口罩拉下抽菸，立即上前製單舉發。雖該男子拜託放他一馬，但基於防疫規定，依室外未全程配戴口罩違反傳染病防治法第37條第1項第6款，將處以新台幣3000元以上1萬5000元以下罰款。

警方說，疫情升溫至警戒三級後，室內不得聚集5人以上（除同住家人），室外不得聚集10人以上，如於室外用餐則須保持社交距離，違反者亦可舉發。而自5月16日起，截至5月26日止，已開出139張未配戴口罩、8張營業場所違反規定者。

分局長劉清俊表示，防疫期間為維護民眾健康安全，將全力配合防疫各項措施，凡違反規定者，必依法舉發，請民眾勿以身試法。

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