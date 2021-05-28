今日疫情／全國首例！北市2消防員確診　南港郵局郵差快篩陽性

記者蔡玟君／綜合報導

本土疫情持續延燒！許多縣市每日都會陸續公佈確診者相關足跡與疫調，希望能有相關活動史的民眾可以提高警覺，加強自主防疫，《ETtoday新聞雲》整理出今（28）日全台確診消息，方便民眾快速掌握疫情資訊。

北部

▲南港郵差發燒，送醫快篩陽性。（示意圖／記者李毓康攝）

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南港郵差發燒送醫「快篩陽性」！未與確診同事接觸 感染源不明

台北市南港郵局郵務股外勤郵差27日出現發燒症狀，緊急快篩後結果為陽性，感染源仍不明。其餘有6名與其密切接觸的同事也將進行快篩。

南港郵局郵務股外勤郵差昨日發燒，請假後緊急接受快篩，昨晚結果出爐顯示為陽性，不過該員並未與中華郵政其餘確診或快篩陽性的同事有所接觸，目前感染源不明。而他平時業務是負責投遞包裹郵件等，與民眾有所接觸。

▲孕婦確診新冠難呼吸，經過救治母女均安。（圖／台北慈濟提供）

孕婦確診新冠難呼吸 台北慈濟正壓手術室「插管剖腹」一次保兩命

台北慈濟醫院日前收治一名懷孕32週的孕婦，因呼吸狀況不佳，有插管必要，加上懷孕造成臟器壓迫等多重因素，醫療團隊會診婦產部、兒科部與麻醉部後，最後決定為病人於正壓手術室進行剖腹產。5/27手術順利結束，母女均安，目前都於加護病房觀察中。

何志偉曝同事「快篩陰性隔天離世」：地方政府沒有隔離、全家篩檢

民進黨立委何志偉27日晚間揭露，自己團隊有名同仁前天才快篩陰性，沒想到隔一天就離開人世，讓他直呼，「原來死神是如此的無情，一步步逼近我們身邊的人」。

何志偉也喊話地方政府，注意通報與篩檢隔離政策應有無確實落實，在此一案例中，已經24小時過去了，既沒有隔離也沒有全家篩檢，最基本的工作都沒有徹底做好，應該加強改進，拜託了。

▲台北市2消防員確診。（圖／記者游宗樺翻攝）

快訊／全國首例！台北市2消防員確診 2分隊緊急消毒、在家隔離

台北市消防局第一大隊泉州分隊、第二大隊永吉分隊27日各有一名隊員確診，是全國消防員染疫首例。目前消防局已緊急關閉駐地，全面進行清消，也安排分隊在家隔離、自主健康管理，勤務由鄰近分隊支援。

台北市政府消防局27日晚間證實，接獲2名同仁（泉州及永吉分隊）檢測確診的消息，目前2人無適症狀，分隊駐地已完成清消，全部同仁也進行隔離措施，後續將配合相關單位進行疫調，或聽從指示赴防疫旅館。

北市婦發燒6天！醫師開藥請回 兒子一查APP才知「確診了」

北市一名婦人因為發燒去急診，不過醫生判斷只是發炎，所以開了消炎退燒藥，做完採檢，就請婦人回家休養，沒想到幾天後，婦人兒子透過APP查詢，才發現媽媽根本「確診」了，但是完全沒有人打電話通知，主動詢問中央還有衛生局通報，雙方也互踢皮球，至今都還沒辦法送醫治療。

南部

獨／高雄小港員警夫婦疑確診！ 分局連夜清消、派出所恐關門

高雄市小港區一間派出所驚傳一名員警跟老婆疑似染疫，根據民眾提供訊息，這間派出所在27日晚間在傳出同仁疑似確診消息之後，就開始緊急進行「配套」動作，不排除會清空進行清消之外，分局也打算以「機動派出所」方式來協勤治安，另外這名疑似染疫的員警跟多少人接觸，要匡列多少人？詢問高雄市衛生局，他們只回應「疫情統一由中央流行疫情指揮中心說明」。