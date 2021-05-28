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快訊／莫德納疫苗上機照曝光！蘇貞昌：各類疫苗如期交貨中

記者陳家祥／台北報導

近來國內疫苗話題熱燒，蘇貞昌28日上午在臉書表示，台灣時間凌晨0時0分，15萬劑莫德納疫苗自盧森堡出發，預計在下午3點多抵達台灣國門。蘇強調，購買的各種疫苗都在如期交貨中，而國產疫苗也研發順利。

蘇貞昌說，疫苗要打在人身上，任何疫苗都要經過國家嚴格的檢驗，確保安全性和有效性。請做好防疫，保護自己也保護家人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日召開記者會宣布，第一批莫德納疫苗28日清晨從盧森堡起飛，預定下午3時50分抵達桃園國際機場。合約有505萬劑，接下來會陸陸續續到貨，15萬劑效期到11月，優先給第一線醫護人員施打。

陳時中說，完成通關程序後，此批莫德納疫苗將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

陳時中說明，冷鏈需要-20度，可以保存6個月，2到8度使用期限是30天，整個使用上的彈性比較大，一樣是多劑型疫苗，還是要打兩劑，間隔28天以上，根據目前實驗，保護力有94%。

陳時中強調，抵台會到物流中心經過食藥署相關檢驗作業，一般在新藥進來，作業會比較長，上禮拜莫德納就把相關檢驗試劑送到台灣，相關需要做的準備工作都做好，希望他們可以盡快完成相關作業，希望在兩週內完成。

▼莫德納疫苗專機啟程，28日下午抵台。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼莫德納疫苗專機啟程，28日下午抵台。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼莫德納疫苗專機啟程，28日下午抵台。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

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