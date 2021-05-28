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孕婦確診新冠難呼吸　台北慈濟正壓手術室「插管剖腹」一次保兩命

▲▼孕婦確診新冠難呼吸　台北慈濟「插管剖腹」一次保兩命。（圖／台北慈濟提供）

▲剖腹產後，醫護人員為產婦、初生嬰兒處置。（圖／台北慈濟提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情延燒，過去17天暴增近5500人確診。台北慈濟醫院日前收治一名懷孕32週的孕婦，因呼吸狀況不佳，有插管必要，加上懷孕造成臟器壓迫等多重因素，醫療團隊會診婦產部、兒科部與麻醉部後，最後決定為病人於正壓手術室進行剖腹產。5/27手術順利結束，母女均安，目前都於加護病房觀察中。

本土疫情爆發後，醫院已暫停探病，陪病者僅限一人，確診孕婦雖未到足月，但台北慈濟醫院考量肺炎情形嚴重，加上懷孕期間無法使用部分治療藥物，在與家屬、病人進行三方視訊會議後，最後決定剖腹生產。

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5/27一早，孕婦在病房插管後，以全身麻醉的方式，在正壓手術室剖腹生產，產程平安順利，1565公克的寶寶於手術30分鐘後出生，目前生命跡象穩定。兒科團隊除了初步醫療處置外，也為寶寶洗澡降低感染風險，今（28）日也將為其採檢。

台北慈濟醫院工務室主任楊明崇說明，此開刀房是以正壓模式將帶有汙染的氣體排出，而開刀房四周廊道則包圍著負壓環境，如此，受汙染的空氣會被排風器所攔截、吸走，意即病人及醫護人員的空氣不會交叉，受汙染的空氣亦不會汙染其他房間。

疫情緊繃之際，台北慈濟醫院醫護團隊竭力照顧每位病患，期盼讓每位病患平安出院，回歸生活軌道。

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