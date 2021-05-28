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78歲醫師衝前線！幫上萬民眾篩檢...樂喊：我不怕累

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▲醫師羅一鳴雖高齡78歲，仍不畏風險，站上最前線為民眾篩檢。（圖／屏基提供）

文／中央社

潮州鎮發生武漢肺炎群聚感染，屏東縣政府設置第一個社區快篩站，屏東基督教耳鼻喉科醫師羅一鳴雖高齡78歲，仍不畏風險，站上最前線為民眾篩檢，他說，做好防護就不用怕。

潮州鎮因為發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，縣府24日起在潮州設置全縣第一個社區快篩站提供民眾篩檢，羅一鳴跟著屏基團隊前往支援篩檢工作。

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高齡78歲，羅一鳴說，家人非常反對，他安慰家人會多穿一件防護衣，其實他剛開始也很害怕，因此自己也準備了多套防護衣、手套、防護面罩等，結果到了快篩站，發現快篩站提供的防護衣及現場設備比他想像的還要好，而且快篩站的資源充足，「比在診間還安全」。

這幾天屏東白天高溫高達攝氏38度以上，快篩站裡面不能有冷氣，穿著防護衣的醫護人員一段時間後就汗流浹背，羅一鳴說，會趁著篩檢的人少時，脫下防護衣透氣、喝水，縣府準備的資源充沛，讓醫護人員在休息後可以更換新的防護衣，讓他一點都不擔心自己是高危險群。

不少同事擔心羅一鳴年紀大，怕在他高溫中穿著防護衣中暑，都勸他要多休息，羅一鳴總是會回答他們，篩得正有興趣，他不需要休息。

羅一鳴表示，耳鼻喉科醫師是最適合篩檢的科別，他們了解鼻子的構造，在篩檢時，會比別的科別的醫師下手輕，篩檢的民眾比較不會不舒服。

羅一鳴說，台北市和新北市有好幾百名耳鼻喉科醫師加入篩檢陣容，就是因為篩檢工作耳鼻喉科醫師最適合，相較於雙北的確診個案多，屏東確診者少，醫護人員的壓力比雙北的醫護輕很多。

羅一鳴是屏基最高齡的醫師，也是屏東市目前還在執業的最高齡耳鼻喉科醫師，原來開診所的他，20年前到屏基服務，至今仍沒打算退休，1年前還配合屏基支援枋寮醫院的門診，有時一天裡面，上午到枋寮，下午和晚上在屏基看診，至今仍然執行一些小的開刀手術。

羅一鳴樂在工作中的活力與敬業，讓屏基後生晚輩很敬佩，羅一鳴說，他這個年紀還有工作可以做，是件好事，有些人像他這個年紀可能已在輪椅上，有事做比較不會痴呆，很多人問他什麼時候從工作崗位中退休，他都回答「至死方休」。

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