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偵察兵吹箭「可殺敵於無形」　網友：解放軍也要抓出逃的老虎？

▲央視軍事頻道近日播出偵察兵比武競賽。（圖／翻攝央廣軍事微博）

▲央視軍事頻道近日播出偵察兵比武競賽。（圖／翻攝央廣軍事微博）

記者魏有德／綜合報導

《央視》軍事頻道近日揭秘偵察兵使用的冷兵器作戰方式，包括使用吹箭、飛刀等在武俠劇上才可以看到的「經典武器」。對於冷兵器在實戰上的使用，節目中還用「殺人於無形、決勝於瞬間」來形容，引起網友熱議。

▲解放軍偵察兵在比武競賽中使用改良型吹箭。（圖／翻攝央廣軍事微博）

▲解放軍偵察兵在比武競賽中使用改良型吹箭。（圖／翻攝央廣軍事微博）

《央視》軍事頻道25日播出的專題節目顯示，解放軍陸軍82集團軍舉行「戰狼盃」偵察兵比武競賽。競賽項目包含飛刀和吹箭等冷兵器的使用。畫面中，解放軍士兵使用改良過的吹箭管，對樹幹上的人形靶進行射擊，旁白還稱，「孫貽良雖然速度快，但命中率卻只有2支箭。」

▲解放軍偵察兵投擲飛刀。（圖／翻攝央廣軍事微博）

▲解放軍偵察兵投擲飛刀。（圖／翻攝央廣軍事微博）

參加競賽的集訓隊員劉立敏表示，（飛刀）扎到面部、脖子，會非常致命，「吹箭事先用點麻醉劑，吹到人的面部，包括喉部、眼睛這種重要部位，殺人於無形，沒有動靜。」

▲解放軍偵察兵近距離使用吹箭，加強匿蹤效果。（圖／翻攝央廣軍事微博）

▲解放軍偵察兵近距離使用吹箭，加強匿蹤效果。（圖／翻攝央廣軍事微博）

節目播出後，不少網友在微博上討論，部分網友認為冷兵器的確有隱匿的效果，不過大部分網友則認為，「戰場上會用？」、「吹到眼睛難度太大了吧」、「解放軍也要抓出逃的老虎」，甚至還有網友用熱門網遊《英雄聯盟》的人氣角色「提莫隊長」來揶揄吹箭的使用已不合時宜。

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