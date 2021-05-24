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美軍或舉行跨17時區軍演　陸軍事專家：部分內容為中國量身打造

▲美軍雙航母在南海會師，進行協同作戰演訓。（圖／翻攝美國太平洋艦隊司令官網）

▲美海軍或於夏季進行跨17時區的超大規模軍演。（圖／翻攝美國太平洋艦隊司令官網）

記者魏有德／綜合報導

美國軍事新聞網昨（23）日消息指出，美軍將舉行近代最大規模的海軍演習，引起外界關注。報導稱，美海軍將在今年夏天舉行這場約2.5萬人參加、跨越17個時區的軍演，檢驗遠距離作戰等內容。對此大陸軍事專家宋忠平直言，美軍希望通過發展海軍和海軍陸戰隊來形成一體化作戰，搞出一套切實可行的應對中國的戰略戰術。

▲▼▲全球最大的無人駕駛的反潛艦「海上獵人號」。（圖／翻攝自YouTube／AiirSource軍事頻道）

▲全球最大的無人反潛艦「海上獵人號」。（圖／翻攝自YouTube／AiirSource軍事頻道）

《環球時報》報導，這次演習的內容中，也的確包含為中國「量身打造」的內容。據報導，美海軍和海軍陸戰隊官兵將演習他們與中國軍隊發生衝突時可能遇到的幾種作戰概念，「具體場景將檢驗他們的分布式作戰能力、在對抗環境中的近海作戰能力、指揮和控制力等。」

宋忠平指出，分布式是一種未來戰術，「分布式是形成多區域的打擊能力，分散兵力，避免被一窩端。除了分布式，這次演習的另一個特點是大規模使用無人裝備，這也是未來戰爭的發展方向。」

▲▼美海軍陸戰隊MV-22B魚鷹式傾斜旋翼機。（圖／路透社）

▲美海軍陸戰隊MV-22B魚鷹式傾斜旋翼機。（圖／路透社）

另據《美國軍事新聞網》報導，美軍航空母艦、潛艇、軍機、無人駕駛艦艇，以及大約2.5萬名軍人將參加這場預計於今年夏末進行的「大規模演習2021」。演習將跨越17個時區，部署在美國、非洲、歐洲和太平洋地區的海軍人員和海軍陸戰隊都將參加，實地演習在大西洋和太平洋舉行。

此外，這也將是美國海軍首次將無人技術納入艦隊演習。美國《海軍研究學會新聞網》指出，美軍第一艘反潛無人艦「海上獵人」號將與瀕海戰鬥艦搭配，在美國西海岸進行演習；大型無人艦「霸王」號則到東海岸加入大西洋艦隊訓練。

宋忠平強調，隨著中國軍事能力不斷提升，美國深感自己的優勢減弱，因此一邊要提高武器裝備的性能，一邊要提高戰術戰法，並不斷加大演練力度，這無疑會給中國帶來很大威脅，「對美軍來說，打造這種戰略戰術需要花更多錢。通過此類演習說服國會增加撥款，也是美軍的目的之一。」

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