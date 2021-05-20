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《星辰大海》遭浙江衛視抄襲　央視電影頻道怒斥：尊重原創

▲浙江衛視推出的星辰大海MV與央視電影頻道2019年推出的星辰大海宣傳片相似度極高。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲浙江衛視推出的MV與央視電影頻道2019年推出的星辰大海宣傳片相似度極高。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸浙江衛視今（20）日在官方微博上推出「520特別版星辰大海」MV，遭到《央視》旗下電影頻道控訴抄襲創意。據了解，電影頻道於2019年推出「星辰大海青年演員優選計劃」，並於2020年1月1日發表宣傳片《星辰大海》，不過，這兩則影片從命題、創意、內容、佈景到分鏡如出一轍，令外界看傻眼。

▲浙江衛視推出的星辰大海MV與央視電影頻道2019年推出的星辰大海宣傳片相似度極高。（圖／翻攝澎湃新聞）

《中國電影頻道》官方微博指出，「星辰大海」本是寓意美好未來，但抄襲、複製只會帶來倒退。對此，我們提出嚴正抗議，並保留採取法律手段維護合法利益的權利。我們由衷呼籲各方樹立版權意識、尊重原創，共同保護創作環境。

《中國電影頻道》發文後，包括電影頻道融媒體中心 、今日影評Mtalk 、1905電影網官博紛紛在文章底下留言，表示支持央視維權，用詞同樣嚴厲。

▲浙江衛視推出的MV遭指抄襲央視旗下電影頻道《星辰大海》宣傳片。（圖／翻攝浙江衛視微博）

▲浙江衛視推出的MV遭指抄襲央視旗下電影頻道《星辰大海》宣傳片。（圖／翻攝浙江衛視微博）

雖然電影頻道發文時未提及是哪一家媒體抄襲，不過，經網友比對後發現，被指抄襲的正是浙江衛視的MV。浙江衛視20日上午10時發文，連星辰大海的名稱都和央視一模一樣，同時加上「520特別版」的標題。
 

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