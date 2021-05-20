美驅逐艦巡航西沙　解放軍大校怒了「給予對等還擊！」

▲現任中國人民解放軍空軍大校戴旭。（圖／翻攝 全球鷹視野）

記者任以芳／綜合報導

中國人民解放軍南部戰區今（20）日發文警告，美國海軍「魏柏號」（DDG 54）導彈驅逐艦非法闖入西沙領海。對此，大陸外交部發言人趙立堅也強硬表態，拒絕美方此類侵權挑釁行為。大陸官媒傳出解放軍內部有人怒了，表示「面對這情況應該給予對等還擊。」

針對美軍驅逐艦巡航西沙海域，大陸官媒《國防時報》旗下帳號「全球鷹視野」今發文抨擊指出，現任中國人民解放軍國防大學教授、海洋安全與合作研究院院長、空軍大校戴旭也怒了。他在節目上公開表示，那就打吧，美國現在種種動作顯然是正在分割戰場。並且強調，「應該對這種行文予以對等還擊。」

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

同一天，外交部發言人趙立堅也表示，「美方未經中國政府允許，擅自進入中國西沙群島海域，侵犯了中國主權和安全，破壞了南海地區和平與穩定，中方對此表示堅決反對。中方敦促美方立即停止此類侵權挑釁行為，並將繼續採取必要措施堅定捍衛國家主權和安全，維護南海和平穩定。」

解放軍南部戰區新聞發言人空軍大校田軍里表態，美軍是不折不扣的「南海安全風險製造者」，美方行為違反國際法和國際關係基本準則，人為增加地區安全風險，易引發誤解誤判和海上不測事件，是不專業、不負責任的。

▼美軍導彈驅逐艦魏柏號（USS Curtis Wilbur, DDG54）（圖／翻攝自美國海軍官網）