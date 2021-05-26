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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文支持度跌破5成　藍營分析：基本盤崩跌「6月死亡交叉」

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌離開疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

根據台灣民意基金會在17至20日進行的最新民調，總統蔡英文第二任期的獲得的國家領導方式支持度首次低於50%，和2020年5月71.2%比，相差25.5%，等同1年蒸發掉近500萬人的擁戴。對此，國民黨分析，民進黨這波從4月到5月的頹勢，首度連帶影響到泛綠基本盤瀕臨崩盤的情況，很可能在6月時，就會出現民進黨與蔡英文支持率同時被死亡交叉的情況。

國民黨青年部主任陳冠安表示，今天台灣民意基金會公布5月最新民調，顯示贊成蔡英文處理國家大事方式的人從4月的54.4%重挫下滑到45.7%、不贊成者則從29.9%竄升到41.3%，在正負值從24.5%縮減到4.4%，面臨滿意度黃金交叉的危機，從趨勢來看，這是2019年10月之後首見的情況，也就是說，蔡英文透過大選與疫情形成的蜜月效應已然不復再見，面臨第二任最大的政治危機。

陳冠安指出，過去蔡、蘇也曾面臨支持率起伏的問題，但整體來說，2020大選建立的藍綠基本盤大抵固定，只有國民黨爭取到中間淺藍選民回歸，支持率從12.5%成長到目前的21.2%的情況。然而民進黨這波從4月到5月的頹勢，竟首度連帶影響到泛綠基本盤崩盤的情況，政黨支持率從33.3%下滑到23.2%，國、民兩黨的差距之小，也是2019年10月之後首見。

陳冠安表示，在民進黨大量流失支持率的同時，這些跑掉的淺綠群眾，並未流向其他小黨，因為包括民眾黨、時代力量或是其他小黨的支持率也都下降，反而是中間選民比例大幅成長，從28.7%暴增到37.9%，這更是2018年12月後首見的數據，無色選民重回台灣第一大政治群體的地位，所有政黨裡，則僅有國民黨持成長趨勢。

陳冠安說明，仔細來看，影響民進黨的事件，除了受到政府施政牽連，另一個很重要的則是形象受損，包括「黑道」與「網軍」；而蔡英文則主要是來自於施政問題，尤其是疫情聲量竟佔超過四分之一的討論，停電也有1/8，其他包括兩個公投議題與缺水，也都是重要民生議題。

總歸來看，陳冠安說，民進黨與蔡英文這波支持率崩盤，主要是施政接連出包與形象重創，從疫情、缺電、萊豬、藻礁、缺水到黑道、網軍，都與綠營環環相扣，進而造成泛綠基本盤重創，重塑台灣政黨政治的結構，形成中間選民最大、藍綠平盤的新情勢。

陳冠安也說，在台灣民意基金會的調查時點結束之後，包括停電、疫情，以及最新的林瑋豐網軍事件，其實都持續在對綠營造成負面影響，倘若繼續延續，則很可能在6月時，就會出現民進黨與蔡英文支持率同時被死亡交叉的情況。

▼總統蔡英文支持度首次跌破5成。（圖／台灣民意基金會）

▲▼總統蔡英文支持度首次跌破5成。（圖／台灣民意基金會）

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