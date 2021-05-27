「要死多少台灣人？」　國民黨團揭蔡英文採購疫苗10大謊言

▲國民黨團召開「疫苗騙子蔡英文 要死多少人台灣人才有疫苗打？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國內疫情嚴峻，各縣市都喊缺疫苗，總統蔡英文昨天強調，外購和國產疫苗已將近3000萬劑，8月底將會有累計1000萬劑疫苗。對此，國民黨團27日痛批，蔡英文提出的三大原則完全看不出任何台灣的優勢、籌碼，只有卸責、畫大餅，然而，這幾天死亡案例增加，許多病患等不到病床，政府仍用假消息帶風向，甚至攻擊想幫忙買疫苗的地方首長，凸顯執政黨無能與顢頇。

總統蔡英文26日強調疫苗採購三原則，包含由中央統籌採購疫苗、直接向原廠或透過COVAX平台向原廠洽購、外購和國產疫苗已將近3000萬劑，8月底將會有累計1000萬劑疫苗，會盡全力加速到貨。

鄭麗文痛批，這三大原則完全看不出任何台灣的優勢、籌碼，只有卸責，台灣人已命在旦夕，既然中央努力無效，為何不讓地方、民間一起幫忙？向原廠洽購也說了超過半年，但上海復星已取得亞洲總代理，BNT當然不可能直接賣給台灣，這是很清楚的商業合約，執政黨不斷用假消息帶風向，甚至攻擊地方首長，凸顯無能與顢頇，只因蔡英文面子掛不住與政治意識形態高牆。

▲國民黨團揭蔡英文採購疫苗十大謊言。（圖／國民黨團提供）

國民黨團更列舉出蔡英文採購疫苗的十大謊言，從去年5月說要打造國家隊，稱2020年底可生產首批100萬劑疫苗；指揮中心指揮官陳時中今年2月說，採購4500萬劑疫苗已敲定近半；如今蔡英文再稱已購買近3000萬劑疫苗，8月底累積到貨1000萬劑，鄭麗文質疑全是畫大餅，「這些疫苗都在夢裡嗎？」

總召費鴻泰表示，這幾天都有死亡案例，病患等不到病床，蔡英文還要等到8月才有疫苗，質疑就是在替高端護航。AIT處長酈英傑昨天的談話更是傷了台灣人的心，搞了半天，給人民吃萊豬，自以為是有史以來美台關係最友好的時刻，酈英傑卻說台灣不是優先考慮要提供疫苗的國家，「蔡英文要我們做美國傭兵，又拿不到疫苗，好意思做中華民國的總統嗎？」

鄭麗文提醒，已經有專家示警，台灣新冠肺炎的死亡率偏高，是因為台灣過去沒有廣篩，導致還有很多確診黑數存在於社區，呼籲指揮中心不應再抗拒普篩，又不准台灣人幫忙買疫苗。

▲國民黨團召開「疫苗騙子蔡英文 要死多少人台灣人才有疫苗打？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）