快訊／台灣最強防疫顧問來了！　蔡英文傍晚官邸面見陳建仁

▲總統蔡英文傍晚跟前副總統陳建仁舉行一場會議。（圖／張惇涵臉書）



記者陶本和／台北報導

15萬劑的莫德納疫苗將在28日抵達台灣，總統蔡英文27日傍晚，跟前副總統陳建仁在官邸舉行了一場會議。總統府發言人張惇涵表示，雖然卸下副總統工作，但他並沒有離開團隊，一直都是執政團隊的防疫顧問。

張惇涵表示，在5月15日，行政院長蘇貞昌跟指揮官陳時中宣布雙北提升到三級的當天，府院和各部會一大早開了一場會議，副總統賴清德與陳建仁都有與會，也都提供許多防疫工作的建議。

張惇涵說，他們尤其針對強化專責醫院，強化集中檢疫所等重要醫療資源整備，務必要確保醫療資源，鞏固最辛苦的防疫第一線。

在疫苗方面，張惇涵表示，外購和國產疫苗，政府已經訂購了約3,000萬劑，會逐月分批交貨，6月200萬劑，到8月可以累積到1,000萬劑。

張惇涵說，相信大家都很清楚台灣的國際處境，台灣跟AZ、Moderna和COVAX洽購疫苗，目標很明確，貿然公布疫苗抵達的時間、廠牌、數量，只是徒生干擾因素、只是徒生變數，並不是負責任的做法。

張惇涵表示，這也是為何陳時中會說「吃得虧還不夠多嗎？」這也是為什麼陳時中指揮官，非得要疫苗上了飛機，才願意證實的原因。

張惇涵強調，這麼保守的處理方式，確實會讓很多人緊張，但他強調，執政團隊有時候必須的保守，是為了保護國家，是為了守住台灣。

第一批Moderna疫苗15萬劑，明天下午就會抵達台灣，這個月抵台的疫苗也累積56萬劑。張惇涵說，或許，有些人會問，為什麼要分批進貨？事實上，疫苗的施打，牽涉到接種意願、醫護能量、疫苗效期，所以必須安排分批進貨、分批施打、按部就班。

張惇涵表示，疫苗都會陸續分批抵達，每天每天，我們都在推動加速，「面對疫情，我們要的是冷靜，我們要的是團結，我們一定會克服這次的挑戰。」