巨大差別！潮州篩檢站「從未滿額」　新北市篩檢站總是爆滿

▲屏東新增本土病例後立即派員消毒，並在潮州設立篩檢站。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳雕文／新北報導

台灣新冠肺炎疫情無法止血，過去12天炸出4768病例，各縣市也開始針對染疫熱點增設篩檢站，屏東目前確診26例，其中潮州佔10例，而潮州篩檢站雖然每天發出200個號碼牌，但去篩檢的人數不多，從未額滿。反觀重災區新北市（2608人確診），仍在持續增設篩檢站，並天天爆滿，兩者形成強烈對比。

▲新北市立聯合醫院板橋院區快篩站。（圖／記者李毓康攝）

全台新冠疫情至27日確診數為6761例！屏東則新增3例，累計縣內26例，其中光是潮州就有10人因為群聚打麻將確診，但23日設立篩檢站以來，篩檢人數從未額滿。至於新北市，則時常上演民眾在篩檢站排隊排到翻臉，人潮爆滿的情形。

屏東縣長潘孟安說，潮州社區篩檢站每天提供200名額都沒用完，儘管檢測都是陰性，但這並不代表疫情獲得控制，提醒鄉親還是要來進行快篩。

▲新北市立聯合醫院板橋院區快篩站。（圖／記者楊蕓攝）

快篩站資訊如下：

●潮州鎮快篩站：

優先篩檢對象為潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里里民，與確診者足跡重疊、4/20-5/19有雙北旅遊史且有症狀的居民。

服務時間：每天上午8時至12時，下午1時至5時

服務量能：上午100人，下午100人

預約方式：

1. 現場取號，每班40個名額（上午8時及下午1時發號碼牌）

2. 網路預約，每班30個名額，民眾可至屏東衛生局及縣府官網查詢

3. 電話預約，每班為30個名額，專線是08-7899713、08-7898346，額滿為止

●新北市的快篩站：

1.三重聯醫社區篩檢站

服務區域：三重、蘆洲

服務量能：每日300件

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢



2.板橋聯醫社區篩檢站

服務區域：板橋、三重

服務量能：每日400件

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢



3.永和耕莘社區篩檢站

服務區域：永和、中和

服務量能：每日200件

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢



4.中和社區篩檢站

服務區域：永和、中和

服務量能：每日200件

服務地點：山北市民活動中心(鄰山北公園旁)

中和區莊敬路49巷29弄2號

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢



5.新店耕莘社區篩檢站

服務區域：新店、中和

服務量能：每日200件

服務地點：新店交通公園（新北市新店區民族路109號）

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢



6.土城長庚社區篩檢站

服務區域：土城、中和

服務量能：每日300件

※採用網路及長庚E指通APP掛號，不受理現場預約



7.新莊樂生社區篩檢站

服務區域：新莊、樹林

服務量能：每日100件

服務時間：網路預約，09：30開始篩檢



8.泰山輔大社區篩檢站

服務區域：新莊、泰山

服務量能：每日300件

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢



9.中和快速篩檢站

服務醫院：部立雙和醫院

服務區域：中和

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢



10.板橋快速篩檢站

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務區域：板橋

服務量能：每日300

服務地點：板橋音樂公

板橋區大同街70號

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

