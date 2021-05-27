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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快、狠、準斬疫病！柯文哲重拾醫師本色　聲量飆升連柯黑都說讚

記者陳家祥／台北報導

近來的新冠肺炎疫情嚴重程度遠遠超過去年同時期，上從中央開始、下到各地方政府，無不被疫情打得進退失據。但台北市長柯文哲卻相反，其聲量反而隨著疫情的升溫，逆勢水漲船高，連「大柯黑」王世堅都大讚，柯文哲在疫情爆發後表現很不錯，「他純粹以專業來考量、判斷、發言、作為，這個是對的」。

醫師出身的柯文哲，面對疫情展現出節奏明確、進退得宜的處理方式，許多政策更是遠從去年就開始準備，現在都一一派上用場。其優異的防疫表現，不只讓他升量暴漲，連柯黑都轉成柯粉，一吐過去一年如落水狗般的怨氣。

▲▼柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

▲柯文哲視察北市醫院。（圖／北市府提供，下同）

聽專家意見、不製造恐慌　「柯醫師」抗疫進退得宜

近柯人士指出，柯文哲之所以能做出這樣的判斷，除了本身是醫師出身、對於防疫有一定概念外，柯也願意採納專家學者意見，團隊內囊括第一線指揮官、學者等，讓柯能即時掌握各個面向的資訊，做出正確的判斷。

相較於隔壁的新北市不斷呼籲中央升級，還喊出封城準備等，台北市的防疫工作相較之下穩健許多。柯文哲不貿然「嚴重化」疫情發展，據實以告、動之以情喊話市民配合，避免製造不必要的恐慌；在大方向上，柯仍遵照指揮中心政策，但不時仍會提出實際執行面的意見。

該人士指出，市府內的醫療決策團，除了柯文哲、衛生局長黃世傑外，還包括聯合醫院總院長黃勝堅、副總院長黃遵誠與璩大成等，個個不是戰功顯赫，就是在公衛領域有相當研究，決策團隊，讓北市到目前仍可順利應對疫情。

▲▼柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

親訪前線觀察　柯文哲提的建議連中央都採納

而近來面對確診者數量不斷攀升，柯文哲也實際到第一線視察，日前更到各醫院的ICU和病房巡視，深深有感醫療量能已被拖垮，因此建議中央放寬病人出院標準，增加病房流轉率；放寬一人一室規定，增加收容能量。

此外，為了保留珍貴的醫療資源，柯文哲還提出新的確診者處置作為，若第一線醫師初診研判症狀不明顯、無高風險者，傳染力低，先送加強版防疫旅館觀察，真的有需要再送醫院治療，「新戰略把醫院的量能保留下來給有需要的人，沒有很嚴重的人就再加強版防疫旅館處理，防止沒有確診症狀的輕症病人，把醫院擊垮」。

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤、北市教育局長曾燦金出席25日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

不打政治泥巴戰　柯重拾醫療專業獲好評

柯營幕僚則觀察，在進入三級警戒後，柯文哲粉專確實有一定的成長，代表重拾專業的柯文哲，才是民眾最想看到、最期待的他。

幕僚舉例，柯文哲在2017年世大運結束後，「主辦紅利」享受沒多久，隨即就迎來黑衣人、抹紅等，聲勢急墜；值到2018年，《一日幕僚》節目播出後，貸出柯文哲平日的行程，他對市政建設的認真態度感動各界，才一口氣拉起來。

但柯文哲驚險連任後，對於民進黨非常不能諒解，「逢綠必反」的態度反而讓他聲勢跌落谷底。幕僚觀察，其實很多柯黑之所以黑柯，就是因為不喜歡柯講話「太政治」，因為他們對柯的期待就是現在這樣，展現外科醫師的本色，快、狠、準處理問題，而不是打政治惡鬥泥巴戰。

而這波疫情，剛好也給了柯文哲一個大好機會，讓他能在鎂光燈前重拾專業。幕僚認為，柯文哲講了很多有關防疫的建議或是預測，幾乎都發生，「宛如一隻烏鴉，講出不合理的地方，但畢竟他是真的在提建議，外界也不好批評什麼」。

▲▼柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

早一年招募防疫旅館收治患者　廣設快篩站抓感染鏈

早在去年台灣情勢大好之際，柯文哲就預先開始布局，招募業者加入防疫旅館行列，執行一年多來，目前超過6千間的房間數冠居全國，甚至還進一步劃分更高等級的「防疫專責旅館」，緩解目前緊繃的醫療能量，保留珍貴的床位供重症患者使用。

此外，為了不讓確診者的成為移動破口，柯文哲還推出「防疫計程車」，招募業者載送有看病需求的居家檢疫者，吸引各地方政府仿效，連最重要的國門機場也推出計程車，專門載運需居家檢疫者，減少與一般大眾接觸的機會。

近期本土案例大爆發，北市府也宣布投入防疫巴士，提高運送量能。此外，由於快篩陽性、輕症患者增加，柯文哲也進一步推出「防疫專責計程車」負責載運，並因應風險給與更完善的裝備，完善整個後送的系統，舒緩瀕臨崩潰的醫療體系。

而在在萬華爆出茶室風暴後，柯文哲隨即預判會有擴大趨勢，趕忙在萬華區布設4個快篩站，深入社區找出傳染鏈、隱性傳播者等，近來更近一步在全市12行政區都設置快篩站，呼籲有症狀者前來篩檢。雖然此舉讓北市的陽性、確診患者激增，但有助於了解傳染狀況，即時做出應處。

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