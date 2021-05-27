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桃園開第一槍！計程車違反簡訊實聯制　5／31起最重可罰1800

▲桃園計程車採簡訊實聯制。（圖／交通局提供）

▲宣導桃園計程車申請及張貼實聯制作業。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局27日指出，公車及計程車全面落實實聯制，可以達到精準防疫的作為，精確掌握確診者疫情的足跡，讓搭車的民眾更安心。桃園市將自5月31日起公告於桃園市上車的計程車，都需強制執行實聯制，違反規定的駕駛先採勸導，若於期限內未完成改善，將依據道路交通管理處罰條例第60條第2項第4款處900元以上1800元的罰鍰。

另外，針對計程車駕駛因防疫之需未配合疫調或提供不正確訊息，將依汽車運輸業管理規則處9,000元的罰鍰。市府交通局說，該局要求桃園市市區客運業者與計程車業者配合張貼簡訊實聯制QRcode，全市195條公車路線共817輛公車及各公車場站，已經於5月20日全數完成，全市計程車約5,500餘輛，除部分個人計程車外，3大計程車工公會所屬會員及6大衛星派遣車隊所屬車輛都已經完成實聯制。

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▲桃園計程車採簡訊實聯制。（圖／交通局提供）

而計程車客運業可以利用行政院的簡訊實聯制系統，以個人店家或交通事業欄位申請營業車輛專屬的QRcode條碼，申請作業只要2至5分鐘即可完成，方便又快速。計程車司機若仍有操作上的疑慮可以洽計程車客運商業同業公會、計程車駕駛員工會、汽車職業駕駛員工會或桃園市六大派遣車隊窗口等協助申請QRcode條碼，也可親至桃園市政府交通局公共運輸科詢問相關申請事項。

目前，桃園市政府交通局已經協調計程車工公會，由工公會先印製1,000份實聯制QRcode條碼， 5月27、28日等兩天將由市府交通局、警察局交通隊及計程車工公會一同前往本市各大重要計程車招呼站強力宣導申請及張貼實聯制作業。

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