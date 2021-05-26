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好市多員工哭了！曝因實聯制被罵「不知哭了幾次」...求：請多點耐心

▲▼好市多，好市多內湖店，手推車，電扶梯。（圖／記者許力方攝）

▲疫情當前，好市多來客量仍沒減少。（圖／記者許力方攝）

實習記者周依儒／綜合報導

全台三級警戒延長至6月14日，出入各大場所雖需實聯制，但只要掃描QR Code即可，不過仍有不少民眾嫌麻煩，或不懂得如何使用堅持不填，甚至對賣場人員咆哮怒罵，讓第一線服務員有苦難言。就有好市多員工發文曝心酸，指他近日已不知道哭了幾次，希望來購物的長輩可以多配合、多點耐心。

一名好市多服務員在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」請人代PO文，表示由於人多加上實聯制的關係，填寫、確認都需要花時間，因此入場常出現塞車情況，而很多長輩因為不太會使用實聯制，雖然有加派人力負責教學，但他們也因此常在現場發脾氣。

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好市多員工坦言，「最近被會員罵到我哭了不知道幾次」，他拜託大家稍微配合，因為他們賣場的來客數跟其他品牌比起來，人數至少多20倍以上。所以希望進來的民眾可以給他們一點加油打氣，「我們要的只是等待幾秒，然後對我們說辛苦了就好了。」

▲好市多員工曝心酸。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲好市多員工曝心酸。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

代PO的網友也附應，相較於先前需要逐一輸入名字、電話，現在已推出「簡訊實聯制」，只要掃描QRcode，再寄送簡訊即可，希望看到的網友可以多教教家中長輩，「多份鼓勵少一分責備，讓社會更有愛更進步」。

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 簡訊實聯制十分方便 。（圖／記者李毓康攝）

網友看了留言安慰，「我了解這樣的苦，我在市場做生意也是實聯（名）制，要一直教年長者如何使用疾管家，還要幫他（她）們加入，剛開始一定會不耐煩，使用幾天後大家就習慣了，最怕就是遇到沒耐心的客人，我們要一邊顧自己的生意還要顧顧客的心情。」

還有網友建議，「不一定需要line app（疾管家），只要任何一個可以掃描qr code的app即可，老人家拿iphone只要內建的相機打開掃描按發送簡訊就可以了。」

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