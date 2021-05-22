反映簡訊實聯制申請塞車卻遭抹黑　高虹安5點澄清

▲高虹安。（圖／高虹安辦公室提供）



記者蔡文鈴／台北報導

政委唐鳳開發「簡訊實聯制」系統，店家僅需上網登錄申請QR Code列印，提供給民眾掃描，可節省填寫資料的時間。不料，民眾黨立委高虹安日前在臉書抱怨該系統塞車，事後刪文引起網友攻擊。對此，高虹安提出5點澄清，將對於此事件相關的粉專不實言論或惡意留言密切關注。

關於有媒體報導指稱她操作錯誤，用錯網址之情事，高虹安強調，沒有操作錯誤，沒有用未經認證瀏覽器，沒有填錯資料！她批評，側翼做圖更是大錯特錯，許多梗圖於臉書到處轉發，指稱用錯網址這完全是造謠，因為在臉書上的網址，和行政院的新聞稿所附連結完全相同，何錯之有？

高虹安表示，在開放申請時間5/19 下午3點，依照行政院新聞稿網址，連入簡訊實聯系統，發現除操作不順外，資料也無法送出。經唐鳳政委來訊告知，該網站中的部份類別系統仍處維護中，才請她改用另一網址。

高虹安強調，明明就是回報系統真正存在問題，而唐鳳政委也瞭解並說明系統維護問題，卻還被特定媒體記者用不實內容報導，連帶側翼粉專製作抹黑梗圖，由許多帳號廣發散播，造成本人與團隊不勝其擾。因此，特別針對特定媒體不實報導進行澄清， 亦將對於此事件相關的粉專不實言論或惡意留言密切關注。