全台首座科學園區篩檢站在新竹　保護國家戰略產業

▲新竹市長林智堅勘查社區篩檢站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今（27）日召開防疫會議，他宣布第二座社區篩檢站將前進新竹科學園區成竹科「防疫碉堡」，兼具快篩與PCR篩檢，預計6月初就可開放廠商預約人員篩檢，確保廠商從業人員安全、維繫廠商正常生產。另，竹市今日將分配到2800劑疫苗，市府將安排醫護人員、警消等防疫前線人員優先施打。

林智堅表示，「保衛新竹就是保護竹科，保衛台灣的護國神山群。」23日竹市於國軍醫院停車場設置第一座社區篩檢站後，竹科管理局長王永壯便向他提出設置社區篩檢站的必要性；昨（26）日他即與王永壯局長、新竹馬偕醫院感染科主任曾政尹等人，共赴園區篤行路空地勘查並敲定社區篩檢站位置。

林智堅說，竹科社區篩檢站將成為園區的防疫碉堡，同樣採高規格防疫措施，快篩區為組合屋型式，為醫護規劃獨立的作業空間，PCR篩檢站則採「正壓採檢亭」，讓採檢人員「零接觸」高風險者。

新竹市衛生局表示，竹科社區篩檢站預計6月初上線，同樣設置快篩、PCR篩檢，並採預約制。園區廠商可透過科管局，單一窗口預約，安排廠區員工、家屬及商務人士篩檢。

市府指出，這套快速篩檢機制可大幅降低疫情入侵的風險，並減低廠商對於疫情可能影響生產量能的不安定感。對於廠區發生人員染疫後的處置，也將更有效率、更為精準。

另，新竹市將分配到2800劑疫苗，除安排醫護人員優先施打，林智堅市長指示，統籌協助防疫第一線的工作人員，包含警消、民政等，及早安排施打疫苗。

此外，林智堅談及，目前新竹市成立防疫捐款專戶，各界已陸續湧入許多物資與款項，包括N95口罩、快篩與PCR試劑等，感謝各界貢獻一份心力，團結對抗疫情。