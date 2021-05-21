5／21竹市零確診 竹市府強調落實防疫執法

▲新竹市流行疫情指揮中心今宣布，竹市今零確診。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市流行疫情指揮中心今宣布，竹市今零確診，但擴大公布案2349足跡（19日公布個案），新竹市長林智堅說明，經疫調，案2349曾與案2011赴桃園金沙酒店，今擴大該案的匡列對象至11名，林智堅市長呼籲，請案2349接觸者主動與竹市衛生局聯繫，可撥打專線0900-739-779，市府將協助後續篩檢。

新竹市流行疫情指揮中心今擴大公布19日案2349足跡，案2349曾在11日16時50分至21時，與案2011前往桃園金沙酒店。

林智堅強調，防疫視同作戰，目前疫調中不時遇到足跡隱匿狀況，將耽誤防疫黃金時段，呼籲所有市民配合疫調。他說，19日確診個案案2349曾到訪金沙酒店、寶山高爾夫球場，「請相關接觸者請主動聯繫市府」，專線0900-739-779，市府將協助篩檢，守護大家健康，避免讓社區有更大風險。

針對竹市傳出有民眾到醫院篩檢時冒用他人手機號碼，林智堅說，收到相關簡訊者可回撥醫院電話確認，且民眾施打疫苗時，皆會依健保卡留下就醫紀錄，能確實落實「實名制」。他也因此呼籲，民眾篩檢時不可造假個資，違者將視為妨礙疫情，可依《傳染病防治法》處3千至1萬5千元罰鍰。

林智堅也呼籲，目前全國已升級成三級警戒，竹市將嚴格落實防疫執法，舉凡隱匿疫情資訊、妨礙疫調，違者可依《傳染病防治法》開罰6萬以上、30

萬以下罰鍰。