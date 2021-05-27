不合理！基層配合防疫遭扣假　警政署提列多項關懷措施補救

▲警政署外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

臉書「靠北警察」26日晚間有基層警PO文抱怨配合政府防疫分艙分流政策，卻造成各地警局規定上班不足時數、得拿個人特休假來填補，相當不合理。基層的聲音警政署聽到了，警政署27日通令全國各縣市警局成立「關懷小組」，希望透過關懷照護機制的啟動，整合各項資源，提供確診染疫或被匡列隔離同仁最即時的服務。

「關懷小組」是由警政署主任秘書擔任召集人、督察室主任擔任副召集人，並由相關單位納入任務編組，負責全國外勤警力必要支援，目前針對配合政府防疫作為，警察防疫工作觀懷內容具體如下：

加強整備住宿場所達到防疫標準：包含盤點目前可以使用廳舍並有獨立房間、衛浴之處所希望做到一人一房，供需自主健康管理或受疫情影響而有住宿需求之同仁使用。

關懷一站式服務部分：由警政署專責人員成立關懷小組電話聯繫慰問，提供一站式服務，主動提供需求與協助，另視需求轉介警政署及縣市警局關老師或諮商師進行輔導，減緩心理不安情緒，發揮內勤支援外勤的團隊精神。

協助同仁用餐部分：警政署考量同仁隔離或檢疫期間若無親友能協助送餐，警政署將補助餐費，並請各警察機關協助同仁用餐。另外警政署將發放防疫關懷包：檢疫期間將發放防疫關懷包，內容物包含「口罩、酒精、肥皂、雞精、咖啡、泡麵、餅乾及衛教宣導資料等防疫必需物品」。

警政署強調，警察站在防疫的第一線，為守護國人健康，全力投入各項防疫工作，期間部分同仁不幸染疫，警政署啟動關懷照護機制，希望他們早日康復回到崗位，同時感謝各醫護人員對確診警察同仁妥善的照顧，更呼籲社會大眾務必配合政府防疫措施，減少醫護警消的負擔防堵疫情擴散。

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