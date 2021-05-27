北市12區都確診！柯文哲點破疫調假象「5-7天才匡列不切實際」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日公布，新增401例本土，以新北市177例最多，其次為台北市130例，另增加13例死亡個案。台北市政府27日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，幾百人不能做疫調，會有假象安全感。

面對疫情持續嚴峻，北市府27日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，預計將對疫苗、北市替代役男確診、醫療量能吃緊等問題做回應。

柯文哲出席記者會時表示，從27日公布確診數來看，疫情好像有趨緩，可是要把PCR爆量導致延遲的校正回歸加進去，不要太關注這幾天。

柯文哲提及，從趨勢來看，發現感染人數算平的，表示在自動自發封城下，事實上台北市民相當合作，讓確診案沒像印度、某些歐美國家剛爆發時的數量飆升上去，雖然確診數沒有如同大家內心期望減少，但在嚴格管制下，疫情數目是有控制。

柯文哲說，大家會覺得很漫長，「坦白講這兩週對我來講很累。」但也要看看，雙北是5月18日才全國停課，差不多10天而已，嚴格管制要看出效果差不多要兩週後，如果這種防疫措施不嚴格的話，這個感染數目會飆升，希望大家好好合作可以壓住。

柯文哲呼籲，不要以為萬華是疫區，台北11區都有案例，現在疫調足跡變得不可行，事實上幾百人不能做疫調，若公布足跡「會有假象安全感，好像沒公布就沒事。」可是有可能只是疫調還沒做而已，所以很多疫調變得不太可行。

柯文哲強調，現在就是希望你做快篩，20分鐘知道陽性或陰性，若陽性就在最短時間內用最速件做PCR，且確診者要自己去回想接觸過哪些人，「由你來通知他們」恐怕比5天甚至1週後疫調醫師關心還快，等5到7天才做疫調匡列，「坦白講不切實際。」

指揮中心表示，新增401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

指揮中心指出，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）