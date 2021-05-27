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快訊／蔡英文稱統一買疫苗　柯文哲：我沒意見「但重點要多久？」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日公布，新增401例本土，以新北市177例最多，其次為台北市130例，另增加13例死亡個案。台北市政府27日下午3時30分召開防疫記者會，面對疫苗議題，台北市長柯文哲表示，疫苗別政治操作、為了面子，老百姓才是第一考量。

面對疫情持續嚴峻，北市府27日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，預計將對疫苗、北市替代役男確診、醫療量能吃緊等問題做回應。

針對疫苗議題，柯文哲提及，坦白講這還是一樣，自己是沒有什麼一定要哪邊，因為過去衛福部長陳時中說可以自行採購，但「我不太高興是說，你要講就早講，怎現在又這樣講？唉！昨天蔡總統說統一由政府購買、分配，那我也沒意見啦！重點是要多久？」

柯文哲強調，從病人狀況來看，如果大家都很合作，確診案例要下降要一段時間，大約1、2週才明顯，坦白講能撐住到現在已經了不起，看到印度的慘狀，那是因為台灣有很高素質的國民才能讓疫情控制。

柯文哲說，拜託大家減少群聚、把疫情穩住，因為台灣不是極權國家，硬封城這點他們會做桌上演習，只是「那是不得已、實在失控沒辦法才用這招！」另外就是盡快打疫苗。

最後，柯文哲強調，疫苗不要意氣之爭、不要政治操作、不要為了面子，畢竟老百姓才是第一考量，他們會盡量跟中央合作，只是真的要說清楚何時有疫苗，沒辦法的話他們只好自謀生路。

指揮中心表示，新增401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

指揮中心指出，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑主持26日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

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