遠距上課學生確診數仍飆升　專家曝兩原因：短期恐難下降

▲各學校進行校園消毒。（圖／記者陳以昇攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部19日宣布全國各級學校全採遠距教學，但根據學生確診資料顯示，校園染疫已達210人，單就今日而言，就比前一日多了47人，創單日新高。不禁讓外界好奇，遠距教學都實施了，為何數字不減反增？學者指出，學生確診可分為兩種，一種為早在遠距教學前就確診，返家後才發現；另一種則為被家中其他成員感染。

教育部指出，因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，為降低群聚感染之風險，維護學校師生健康及學習權益，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至110年6月14日止；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。

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對於學生染疫數字不斷攀升，台大公衛系專案助理教授袁子軒說明，除了朝陽K歌團外，還是要追一下現在確診學生的感染源從哪裡來，有些學生可能是在遠距教學前就染疫了，但因為是無症狀，所以自己沒注意，到了家中才發現。

袁子軒分析，另一群染疫的學生可能會因「遠距教學而加速染疫的風險」，因為家中可能有已染疫的家人，或是醫護人員，大家關在一起，傳播反而更快，建議醫護人員返家後也可做簡單的自主健康管理，包含，不與小孩接觸、吃飯分開吃、談話戴口罩等，多少能阻擋一些感染風險。

▲各學校進行校園消毒。（圖／記者林悅翻攝）

中國醫藥大學公共衛生學系副教授陳秋瑩推估，這一波染疫的學生，應該也是因為這一波社區擴散感染出來的，可能多少都有接觸足跡，她更大膽推估，染疫學生很可能也是在宣布停課前就染疫了，也因為當時尚未宣布在家上課，因此學生到處趴趴走，就增加了其他人的染疫機會。

陳秋瑩說，照目前數字來看，應是反映一兩周前的狀況，不一定是在校園，可能是在社區中染疫。陳秋瑩再說，目前不明感染源值得再去關注，以目前的數量來看，短期間內可能不會有明顯下降。

陳秋瑩呼籲校方及老師，線上教學老師一定要確實點名，怕學生只是掛線，卻還是趴趴走，學生警覺力低、活動力強，大家還是要緊張一些。

實踐大學前校長陳振貴也說，學生確疹人數和全台確疹人數增加，和CDC升級太晚當然有關；此外，學生普遍風險意識薄弱，打工，唱KTV，群聚活動多，沒有戴口罩較多，都是造成人數增加的原因。

根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至5月26日，全國學生確診人數已累積至200例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積200例，包含74例大專校院生、38例高中生、23例國中生、43例國小生、22例幼兒園學生。相較於昨日累績163名學生確診，又增加了47名案例。

