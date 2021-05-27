BNT疫苗不來台了？　沈富雄：蔡英文講得夠清楚了！別白忙

▲蔡英文說明疫苗採購原則。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國內極缺疫苗，有地方政府正想辦法自行採購，但衛福部長陳時中則回應「沒有人來申請，必須申請藥證」；總統蔡英文則在臉書發文向外界報告，疫苗採購由中央統籌、採購由政府和原廠洽商，政府已購3000萬劑，其中1000萬劑於八月底抵達。對此，前民進黨立委沈富雄表示，蔡英文講得夠清楚了，但不早講，害很多人忙得團團轉。

沈富雄說，「蔡英文一槌定音，BNT（輝瑞）疫苗可以休矣！」這些白忙的人關注疫苗採購的，多數當然是為了賺錢，但也有基於善意，想幫台灣一個忙，據說忙著拉線的人不下20條，自己也是其中一條。

不過，沈富雄提到，有很多條一開始就被認為居心叵測，是為了政治鬥爭，不過，還有其他原因，包括藍營首長發動的，如南投的林明溱、金門的楊鎮梧，有向中央叫陣的味道；還有要直接向上海的復星製藥買，這顯然犯了政府的大忌；而從香港進貨，這恐怕是港人不打，快要過期的；另外還有，可能在中國製造，但大家都知道中國還沒開始生產BNT疫苗。

沈富雄則諷刺，陳時中的說辭「沒有人來申請！」、「要申請藥證！」這兩種理由最瞎，因為想申請，門都沒有，可能還沒摸清總統的底線，隨口搪塞的。

而沈富雄也指出，總統現在說的再明白不過了「由中央統籌」、「和原廠洽購」，這樣看來，陳時中團隊和一些熱心立委的說法顯得是局外人了。

沈富雄也說光是bypass上海復星不行的，必須是原廠，所以，大家都可以死心，不過重點是「蔡總統講得鏗鏘有力，後果就要由您概括承受了。」