還原去年「和BNT簽約過程」　陳時中曝「破局瞬間」：是合約外的問題

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣到底買不買得到BNT疫苗，引發社會關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也親自在記者會還原和BNT原廠接洽過程，表示原本今年1/8雙方已經確定好最終合約版本，但在當天的4小時後，對方臨時通知簽約時程要延後。針對簽約突然破局，陳時中也直言「這不是合約內的問題，是合約外的問題。」

陳時中說，去年8/20就跟BNT在談了，去年12月底就在確認最後合約，當時BNT12/31有提供最終合約版本，台灣也在今年1/6報行政院核定同意購買，1/11又跟BNT視訊會議，過程中都有談到技術性資料等問題。

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陳時中表示，雙方確定合約後，有用電子郵件回覆合約掃描檔案給對方，而且是雙方都已經確認的最終版本，更在今年1/7討論過對外揭露事情相關限制，討論雙方在新聞披露上的要求，台灣也有提供中英版本新聞稿給BNT，1/8依照BNT建議調整新聞稿，BNT後來也回覆對新聞稿沒意見，「當時原本就要宣告合約成了，要準備進行了。」

沒想到1/8當天過了4個多鐘頭之後，BNT又突然說要調整新聞稿內容。陳時中指出，當時有馬上調整內容，但那時BNT還不斷要求重新討論新聞稿，「之後他們就突然回覆，重新評估全國供應量，要調整簽約時程，時間要延後數週。」陳時中也無奈表示「之後的事情大家就知道了。」

還原簽約過程後，陳時中也談到「當時雙方是很清楚把合約談好了，都已經講好了，最後為了一點點問題，或是什麼問題我不知道，但我感受到已經不是因為合約內的問題，而是合約外的問題。」

另外，針對近日是否要購買上海復星代理的BNT疫苗，陳時中也點出兩個關鍵問題，「第一是有沒有原廠授權，有授權才有談的可能，現在連原廠授權都沒有，政府單位還是要以正式文書為主，第二是輸入的廠商是誰？整個過程都要有既定程序在，這是所有藥商都明白的，如果程序只用嘴巴講，沒有正式來，我們也會覺得困擾。」