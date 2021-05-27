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台東新增4確診足跡曝　太麻里林家小館餐宴累計4人染疫

▲▼ 台東今(27)日新增4例確診，縣府招開說明會並公布確診者足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲ 台東27日新增4例確診，縣府招開說明會並公布確診者足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東27日新增4位確診個案，為盡早阻斷社區傳染鏈，縣長饒慶鈴立即指示在太麻里及金峰鄉設立快篩站並提前於今天啟用，另協請國軍化學兵在兩鄉進行全面清潔消毒。縣府也在全縣開設社區快篩站，今日即可電話預約、明日開始快篩，請有疑似症狀、有接觸活動史等民眾盡速預約。

▲▼ 台東今(27)日新增4例確診，縣府招開說明會並公布確診者足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

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▲▼ 台東今(27)日新增4例確診，縣府招開說明會並公布確診者足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 台東今(27)日新增4例確診，縣府招開說明會並公布確診者足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 台東今(27)日新增4例確診，縣府招開說明會並公布確診者足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴於今日疫情說明記者會中表示，新增個案6554(60多歲、女、金峰鄉民)與案6367(60多歲、女、太麻里鄉民)主要足跡為5/15林家小館餐宴，5/16參加新居落成聚會；案6366 (80多歲、男、太麻里鄉民)因年紀太大、疫調困難；案6368 (50多歲、男、卑南鄉民)目前提供資料為5/13-14開車北上住宿親戚家，14-23日足跡大多為住家及果園間往返，5/23接獲通知親戚確診。

饒慶鈴指出，太麻里林家小館餐宴相關個案台東已有5468、6105、6367、6554共4人確，今日國軍化學兵已在金峰鄉、太麻里鄉全面消毒，兩鄉社區快篩站也率先啟用，截至今日中午共計42人快篩、陽性0人，請足跡重疊但沒有被匡列的鄉親盡速預約快篩；若為匡列者，則請遵守一人一戶居家隔離14天規定，不要外出。衛生局提醒，快篩陰性不能掉以輕心，必須在家做好自我健康監測。

衛生局說明，除了太麻里與金鋒鄉，縣內其餘11個鄉鎮衛生所(蘭嶼、綠島提供PCR核酸檢測及關山衛生所除外)皆已設立快篩站，今日即可致電衛生所預約，明(28)日開始快篩，各所限額一天15劑，篩檢對象限出現新冠肺炎相關症狀且符合條件者；若沒有症狀或相關風險仍前往篩檢，不僅浪費醫療資源，也增加群聚感染風險。

饒慶鈴指出，因應疫情已整合全縣醫療資源，衛福部台東醫院啟動全院清空計畫，成為收治新冠肺炎病患的專責醫院。在整合醫院分艙分流方面，部東醫院優先收治確診病患，重症將轉至台東馬偕紀念醫院；目前防疫旅館68間，並持續招募中。另外，消防局持續舉辦緊急救護防疫演練，目前已成立卑南、大武的防疫專責救護隊，成功、關山專責救護隊則整備完成。防疫專責救護隊專門執行疑似個案、確診者的救護勤務，與一般救護勤務分流，避免一般救護勤務車輛、救護人員及載送民眾遭受感染風險。

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