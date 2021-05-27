新竹男怨「2戶喪家搭帳棚」唱完換另一棚！網見無知氣炸：死者為大

▲原PO住的區域，同時有兩戶鄰居辦喪事。（圖／翻攝竹北大小事）



網搜小組／劉維榛報導

今（27）日本土疫情與死亡案例，雙雙創單日新高，包括401例與266例校正回歸，以及13人病逝。新竹一名網友抱怨，最近家裡馬路上，同時有兩戶喪家搭帳篷，頻頻傳來誦經聲音，讓原PO相當納悶，「三級警戒不是不能辦法事嗎？」結果被網友鞭慘了，直呼「三級不是不能辦法事，是不能公祭，家祭還是可以！」

一名男網友在臉書《竹北大小事》透露，最近家裡附近，有兩戶喪家，家屬有請法師來超渡亡者，「一戶唱完了，50公尺外還一棚還在唱」，因此讓他困惑發文，「三級疫情警戒不是不能辦法事嗎？」

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事實上，昨日指揮中心公布的「強化三級警戒措施」，是強調至6月14日止，民眾節婚不宴客，家屬喪禮不公祭，並沒有禁止舉行相關誦經法事，顯見是原PO曲解官方規定了。

▲網友反轟原PO！（圖／翻攝竹北大小事）



該文章曝光後，底下網友不禁反酸，「三級不是不能辦法事，是不能公祭，家祭還是可以，有所區別」、「公祭和法事應該不同？」「不超過5人且都有戴口罩可以吧」、「報警怎麼說？」「你要有包容心，死者為大。只是這時機不好，考慮當事家屬感受，只要不超過5人且保持距離就好。不要當紅衛兵魔人過了頭，人生路上，你也可能讓你難過的時節」。

▼指揮中心表示，6月14日喪禮禁止公祭 。（圖/疫情指揮中心提供）

