宜蘭雜貨店母女確診　火爆男怒砸酒瓶嗆燒房：害死我們全村

記者羅志華／綜合報導

宜蘭縣26日新增的新冠肺炎確診案例中，疑為案4990的女子因身體不適自台北返家，傳染給母親案5874，他們家在南澳碧侯村經營的雜貨店，是許多村民採買的地點，縣府進行全村清消，並對6、700位村民篩檢；一位村民對此不滿，晚間到雜貨店門口叫囂「害我們全村感染」，更將空酒瓶朝2樓砸破，讓街坊鄰居趕忙上前勸阻。

宜蘭縣府26日公布2例確診，並對碧侯村進行全村快篩，南澳村長李勝雄表示，其他村尚無狀況，目前僅針對進入碧侯村人車，進行全面清消。

▲宜蘭碧侯村民不滿案4990自台北返家，讓母親確診為案5974，到場砸酒瓶洩憤叫囂。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

影片中男子堵到雜貨店樓下，大喊「王八蛋！給我下來」，抓起空酒瓶就往二樓砸，街訪鄰居不斷勸阻，但男子以他住永和的經驗，向周遭民眾大喊「我們一定會得病！」，再向雜貨店叫囂「你們全家給我出去」，更怒嗆「你們害死我們全村的人」，並揚言要燒房子，場面相當火爆。

據了解，宜蘭26日確診的案5974，是南澳鄉碧候村50多歲女性，家裡開雜貨店「碧興商店」，25日天她的女兒（案4990）確診。案5974的女兒（案4990）之前在台北工作，因疫情影響19日休業返回南澳鄉，不料，母女雙雙染疫。

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