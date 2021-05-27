護理師部落防疫中暑昏倒...戰友倒水幫搧風　網感動：足嘸甘

▲羅東聖母醫院一醫護，全副武裝為南澳碧候村村民篩檢及衛教竟中暑昏倒，民眾說：「太辛苦了！足嘸甘」。（圖／宜蘭縣議員松王淑珍提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東聖母醫院26日派醫護進駐南澳鄉碧候村，為部落擴大篩檢及衛教宣導，因26日35度大熱天戴N95口罩及全身穿防護衣，一名護理師在衛教宣導後中暑昏倒，這名護理師休息後仍繼續上工為防疫奮戰，民眾感動說：「太辛苦了！足嘸甘」。

26日宜蘭南澳原民部落碧候村傳確診案，宜蘭衛生局為防爆發更嚴重社區群聚感染，協調羅東聖母醫院，派遣3名醫師、3名護理師與3名行政人員到部落篩檢並進行衛教宣導。

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因醫護在35度大熱天的碧候國小進行篩檢或衛教宣導，戴N95口罩與面罩及穿「兔寶寶裝」的 ，十分悶熱無不汗流浹背，全付武裝讓醫護無法立即補充水分或上廁所。

其中，有一名護理師在衛教宣導後，脫水中暑而昏倒，在旁醫護們立即為她補充水分，及搧風幫她散熱，她沒多久就恢復過來，仍繼續上工為防疫奮戰，畫面被宜蘭縣議員松王淑珍po在臉書上，民眾看了說：「太辛苦了！足嘸甘」。

聖母醫院表示，中暑的護理師覺得這樣很丟臉，不願多談此事，但在大熱天穿「兔寶寶裝」工作真的不容易，未來會加強注意醫護人員的身體情況。