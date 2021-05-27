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民眾瘋搶血氧機！醫護曝「發災難財真相」呼籲：留給有需要的人

▲▼民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾藥局搶購血氧機。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

因本土疫情持續擴散，不少染疫年長者在居家隔離期間傳出猝死，專家分析與快樂缺氧（隱形缺氧）有關，導致民眾開始購買血氧機或是氧氣製造機，更出現不肖業者趁機「清庫存」發災難財，對此有醫護人員發文呼籲：「把庫存血氧機留給需要的人好嗎？」並提出就算沒有血氧機，其實也能自我偵測。

▲▼民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

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▲染疫患者需要使用血氧機來檢測濃度，防止快樂缺氧。（示意圖／記者許靖騏攝）

許多染疫患者看似身體狀況正常，但血氧濃度一旦過低，就有可能危及生命造成「快樂缺氧」，因此需要血氧機來檢測濃度，不過也造成民眾購買潮。對此醫護人員在臉書社團《信義區三兩事》中發文表示：「最近新聞報導『血氧機』然後就變得很夯，我自己是開醫療器材零售所以也滿多人來問這個東西，甚至因為擔心哪天不小心確診而有廠商或是個人囤了氧氣製造機，導致真正需要使用血氧機的人就買不到。」

他進一步指出，目前血氧機其實是政府直接跟原廠、代理商徵收，除了有些店家有庫存外，基本上是買不到了，但也出現不肖業者趁機發災難財，將沒有被徵收到的庫存血氧機拿來販售，因此呼籲民眾切勿一窩蜂搶購，留給有需要的人使用。

因血氧機屬於第二級醫療器材，必須由取得販售許可的醫療器材商和藥局才可販售，他也強調，購買血氧機要問清楚是不是有衛福部的醫療器材查驗字號，沒有字號的請大家踴躍檢舉，不要購買來路不明的產品。網友紛紛留言：「一窩蜂真的很好笑，就算買到血氧機發現可能感染，醫院也沒病床救你」、「真的沒啥用，買心安的」。

▲血氧機,信義區三兩事 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

▲醫護人員呼籲民眾將庫存血氧機留給需要的人 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

該醫護人員也分享，其實非醫療用途之下，需要偵測血氧可考慮用穿戴式裝置，例如Apple Watch，正確使用且穿戴夠緊即可測量。美國也提出過6分鐘步行測試，民眾可依照平時步行速度連續走6分鐘，若是臉色發黑則需要就醫。另外，正常人在沒運動時，一分鐘內的平均呼吸次數是12至20次，若超過30次就有異常。

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