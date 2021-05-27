「防疫照顧假」有紓困津貼嗎？　國發會曝理由「現階段不考慮」

▲國發會認為申請防疫照顧假的人未有經濟上的損失，現階段未考量納入紓困。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內實施防疫三級警戒衝擊民生及商家，行政院27日拍板紓困4.0方案。針對在野黨提議防疫紓困假應擴大適用範圍，且研議發給津貼，行政院發言人羅秉成表示會再請中央流行疫情指揮中心看疫情變化，再做一些決定；而國發會主委龔明鑫則說，申請「防疫照顧假」的人基本上沒有經濟上的損失，所以在這一階段，政府沒有把防疫照顧假考量在紓困中。

行政院27日召開院會後記者會，會中媒體詢問在野黨提議防疫紓困假應擴大適用範圍，且研議發給津貼，行政院的態度為何？行政院發言人羅秉成，防疫照顧假適用範圍是否擴大，要在考量疫情是否擴大，這要由指揮中心看疫情變化，再做一些決定，至於相關意見，也會請相關部會予以評估。

接著，龔明鑫指出，紓困原則主要針對民生經濟受到衝擊的部分給予補貼，衝擊越深，補貼或支持更多，反之會補貼較少，比如此次自營工作者，例如小攤商，他們受到的衝擊比農漁民更多，所以政府支持的程度也有不同。

至於防疫照顧假部分，龔明鑫指出，基本上沒有經濟上的損失，所以在這一階段，政府沒有把防疫照顧假考量在紓困中。

時代力量黨團26日就「防疫應變」、「疫苗」、「產業紓困及基層保障」等三大面向，分別提出十大聲明；其中在防疫應變部分，時代力量黨團主張，防疫照顧假適用對象應擴大，並應給予適當津貼。