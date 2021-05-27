　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

幼稚園老師罰3歲女童「吃屎」　逼進廁所「用衛生紙去沾」

▲▼幼稚園老師罰3歲女童「吃屎」　逼進廁所「用衛生紙去沾」。（圖／翻攝海報新聞）

▲幼稚園被控懲罰女童吃屎。（圖／翻攝海報新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南昆明一名3歲女童日前向母親表示，因為自己不好好讀書，被幼稚園的老師懲罰用衛生紙在廁所沾屎吃，過程還被其他同學看見。雖然有多名同學都出面作證，但幼稚園卻否認有此情形，目前當地教育單位已展開調查。

女童的母親指出，女兒前幾天告訴她，被幼稚園一名榮姓老師懲罰吃屎，她當下感到很震驚，立即就打電話向幼稚園確認，但對方予以否認。

女童的母親提到，隔天一早，她把女兒叫醒，再次了解情況，並拍下了影片，女兒告訴她，因為自己不好好讀書，被老師罰用衛生紙在廁所沾屎吃，事發時有老師跟同學都看到了。

▲▼幼稚園老師罰3歲女童「吃屎」　逼進廁所「用衛生紙去沾」。（圖／翻攝海報新聞）

女童的母親認為，女兒迷迷糊糊說的話是可信的，而且女兒過去從未說過謊。

女童的母親後來也報了警，並在警方的陪同下詢問了幾個同學，有兩名同學都說確有其事，警方也據此做了筆錄。

女童的母親還說，女兒先前在該幼稚園的另一個分園讀書，但因為女兒說被老師打過耳光，所以才轉來總園，沒想到才過了18天，又發生這樣的事情。

根據《澎湃新聞》報導，幼稚園在接受採訪時表示，調查結果尚未明確，不願多說。當地教育體育局則指出，已經接到相關舉報，正與公安聯合進行調查，若情況屬實，會對外公布並做出相應處分。

ET快訊
15萬劑疫苗今配發　接種三類別出爐「雙北這些人優先」
鴻海集團引進上海BNT疫苗？　郭台銘回應了
護理師做篩檢突昏倒在地！　民眾嘆：太辛苦了
停課不停班「病毒還是帶回家」　鄉民1句話點破：問題會更大
獨／北市更新處爆替代役快篩陽性　同仁還被要求回來辦公
1天增47學生確診創新高！　校園染疫破200大關
快訊／張立昂委屈22天反轉！女大生控劈腿「手寫信道歉」曝光
中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令全公司照常上班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小米首季營收、淨利創高　搶佔華為市場「手機毛利升至12.9%」

幼稚園老師罰3歲女童「吃屎」　逼進廁所「用衛生紙去沾」

陸國藥疫苗三期臨床試驗發表　保護效力約7成

中美貿易談判代表劉鶴與戴琪通話：發展雙邊貿易非常重要

比客機還快！　山西建時速1000km高速飛車實驗室

從大陸購買新冠疫苗　台商喊話「Can Help」

澳門首例「印度變種病毒」確診　曾過境桃機、搭長榮返澳

寶馬男108公里時速衝撞行人釀5死5傷！　落網稱：投資失利報復社會

「缺口百萬」餐廳工廠招嘸人　中國疫後現人才供需矛盾

影／陸基層缺工！北京「招工版Uber」竄起　創始人是台青

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

小米首季營收、淨利創高　搶佔華為市場「手機毛利升至12.9%」

幼稚園老師罰3歲女童「吃屎」　逼進廁所「用衛生紙去沾」

陸國藥疫苗三期臨床試驗發表　保護效力約7成

中美貿易談判代表劉鶴與戴琪通話：發展雙邊貿易非常重要

比客機還快！　山西建時速1000km高速飛車實驗室

從大陸購買新冠疫苗　台商喊話「Can Help」

澳門首例「印度變種病毒」確診　曾過境桃機、搭長榮返澳

寶馬男108公里時速衝撞行人釀5死5傷！　落網稱：投資失利報復社會

「缺口百萬」餐廳工廠招嘸人　中國疫後現人才供需矛盾

影／陸基層缺工！北京「招工版Uber」竄起　創始人是台青

確診個案「北患南送」　黃偉哲：同島一命配合中央調度

郭婷筠曝身體檢查「指數不OK」　揪老公狂甩油：要陪伴愛人和愛我的人

他好奇「逆向vs倒車500公尺」罰款一樣嗎？意外釣出老影迷討論

風・Luxury／開車瞄錶頭不用歪一邊　江詩丹頓復刻百年經典

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

愛紗「重心全放男友」失聯閨蜜2個月　GiGi抓狂爆料！

北韓退出世足資格賽五場比賽結果判定無效　南韓升上小組第一

快訊／日盛證券景美分行員工確診！金融業逾40人染疫

被紙箱砸到獲賠5萬再要40萬！他稱頭痛2年「檢查無異常」敗訴

超商「冰淇淋紅茶」邪惡回歸！放進整球冰淇淋　限時第2杯半價爽喝

大陸熱門新聞

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

走失童向警描述：媽媽像翼龍一樣美

1小時打疫苗60人　護理師手磨出血

投資失利報復社會！寶馬男高速撞行人釀5死5傷

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

從大陸買疫苗　台商說「Can Help」

澳門首例「印度變種病毒」確診　曾過境桃機、搭長榮返澳

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

缺口百萬　陸疫後現人才供需矛盾

影／陸「招工版Uber」　創始人是台青

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

25歲萌妹凍死在甘肅馬拉松！剛登記結婚

陸國藥疫苗三期臨床試驗發表　保護效力約7成

比客機還快！ 山西建時速1000km高速飛車實驗室

更多熱門

相關新聞

家長遲繳餐費　幼稚園老師拍「小孩要飯」羞辱

家長遲繳餐費　幼稚園老師拍「小孩要飯」羞辱

安徽池州一間幼稚園因家長遲繳餐費一天，特別拍下了一段孩子拿著空碗，哭著「要飯」，但老師卻不理會的影片，傳給家長「提醒」要繳餐費。

幼稚園畢典限1人參加　媽媽委屈

幼稚園畢典限1人參加　媽媽委屈

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

為何幼兒園得成為小一先修班？

為何幼兒園得成為小一先修班？

幼稚園女兒「交男友」每天都不同...家長驚

幼稚園女兒「交男友」每天都不同...家長驚

關鍵字：

幼稚園吃屎懲罰吃屎

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

上海復星可拿1.5億劑疫苗　阿中有興趣

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

即／花蓮縣政府採購科員工確診！

貓用高級貓砂盆！半蹲解放來陰的

台灣存在確診黑數！專家：重症率比日本高

唐鳳出手神救援！　醫檢師：謝謝大人立刻發功

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面