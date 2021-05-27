幼稚園老師罰3歲女童「吃屎」　逼進廁所「用衛生紙去沾」

▲幼稚園被控懲罰女童吃屎。（圖／翻攝海報新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

雲南昆明一名3歲女童日前向母親表示，因為自己不好好讀書，被幼稚園的老師懲罰用衛生紙在廁所沾屎吃，過程還被其他同學看見。雖然有多名同學都出面作證，但幼稚園卻否認有此情形，目前當地教育單位已展開調查。

女童的母親指出，女兒前幾天告訴她，被幼稚園一名榮姓老師懲罰吃屎，她當下感到很震驚，立即就打電話向幼稚園確認，但對方予以否認。

女童的母親提到，隔天一早，她把女兒叫醒，再次了解情況，並拍下了影片，女兒告訴她，因為自己不好好讀書，被老師罰用衛生紙在廁所沾屎吃，事發時有老師跟同學都看到了。

女童的母親認為，女兒迷迷糊糊說的話是可信的，而且女兒過去從未說過謊。

女童的母親後來也報了警，並在警方的陪同下詢問了幾個同學，有兩名同學都說確有其事，警方也據此做了筆錄。

女童的母親還說，女兒先前在該幼稚園的另一個分園讀書，但因為女兒說被老師打過耳光，所以才轉來總園，沒想到才過了18天，又發生這樣的事情。

根據《澎湃新聞》報導，幼稚園在接受採訪時表示，調查結果尚未明確，不願多說。當地教育體育局則指出，已經接到相關舉報，正與公安聯合進行調查，若情況屬實，會對外公布並做出相應處分。