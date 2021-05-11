幼稚園畢典限1家長參加　媽媽怒園方拿疫情說嘴：時空背景不一樣

▲幼稚園畢典「限1家長參加」，媽媽委屈「難道小孩是只要爸爸或媽媽就能成長嗎」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名媽媽日前在臉書抱怨，孩子的幼稚園要舉辦畢業典禮，園方表示由於防疫因素，屆時僅能有一位家長到場參加，甚至拿2020年直接取消畢典來舉例，讓她聽了非常不滿，認為「難道小孩是只要爸爸或媽媽就能成長嗎」，也想知道「難道我輕忽國內疫情了嗎，難道沒有其他措施可以防範嗎」。

原PO在臉書粉絲團《靠北幼稚園》表示，孩子就讀的幼稚園7月即將舉辦畢業典禮，時間在平日白天且僅能一位家長到場參加，她第一個反應是寫聯絡簿聯絡老師表示遺憾，「老師看到聯絡簿後，立刻來電表示，希望家長體諒，更表示去年沒有畢業典禮的小朋友不是更遺憾嗎」。

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▲網友原文。（圖／翻攝自臉書）

她聽了反而覺得更受傷，難道小孩是只要爸爸或媽媽就能成長嗎，學校打著防疫需求，表示僅能一位家長參加，一直拿去年疫情比較，「但我覺得時空背景狀況不太一樣，去年國內疫情嚴峻，反觀現在……」、「尋求園長溝通，園長也表示商借不到場地，所以在自己的小小園區舉辦」。

她最後說，這一起事件讓她感到焦慮且遺憾，「我好難過……，我也反思難道我輕忽國內疫情了嗎，難道沒有其他防疫措施可以防範嗎」。

文章分享後引發網友熱議，有人說「現在疫情沒有比去年好吧」、「你們還有家長可以代表參加算不錯了，我們去年是家長全都不能參加」、「能舉辦就要感恩和偷笑」、「我覺得很合理啊，不然妳認為有什麼更好的措施，直接不舉辦更好」、「我不覺得園方有什麼錯唉，萬一今天染疫了，再怪畢業典禮嗎」。